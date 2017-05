Rentrée politique de la COREAM  à Kognini : LE PARTI POURSUIT SON IMPLANTATION

C’est dans le village de Kognini (Commune de Baguinéda dans la Région de Koulikoro) que la Convention de réflexion et d’action pour le Mali (COREAM) a effectué, samedi dernier, sa rentrée politique. C’est vers midi que la délégation, conduite par le président du parti Bamba Gagny Kiabou, a été accueillie dans une bonne ambiance par les notabilités de Kognini, Dougoulakro et d’autres villages de la commune de Baguinéda.

Créée le 16 février 2007, la COREAM ambitionne de conquérir le pouvoir en vue de transformer le Mali et de changer la vie des Maliens. Elle a pour slogan « redonner aux Maliens l’espoir d’une vie meilleure ». Parti du centre malien, la COREAM est représentée dans plusieurs pays comme la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Gabon, la France.

Après avoir souhaité la bienvenue aux responsables politiques venus de Bamako, le représentant du chef du village, Mahamadou Traoré, a réaffirmé le soutien et l’accompagnement des populations locales au jeune parti. Le président de l’Alliance des forces panafricanistes ‘’Bejefanga’’, Hame Traoré, a axé son discours sur les problèmes liés à l’utilisation de la carte NINA. Il a exhorté les électeurs à se faire enrôler et à retirer leurs cartes NINA pour en faire une utilisation judicieuse le jour des scrutins.

Dans son allocution, le président de la COREAM a reconnu que le bilan des élections communales de novembre dernier n’est pas fameux. En effet sur les 4 listes présentées, la COREAM n’a eu qu’une poignée de conseillers dans 2 circonscriptions. «Aussitôt après lesdites communales, nous avons encore lâché les chevaux de la COREAM en continuant, pas à pas, lentement mais sûrement, la structuration de notre parti sur toute l’étendue du territoire ; l’objectif étant sa participation à toutes les échéances électorales en vue», a annoncé Bamba Gagny Kiabou.

Il a ajouté que la conférence nationale du parti, prévue pour le premier trimestre de 2018, permettra d’éclairer l’opinion sur sa participation aux prochaines élections présidentielle et législatives. S’exprimant sur l’état de la nation, le leader de la COREAM a pointé du doigt le retard dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation et les nombreuses grèves.

Cette rentrée politique de la COREAM a été couplée à la cérémonie d’adhésion collective de nombreux militants de la commune de Baguinéda au parti.

Massa SIDIBÉ