Remise de matériels médicaux : LE BEL EXEMPLE DE DR ABDOULAYE FADIALA KEITA

On entend souvent parler de certains compatriotes de la diaspora qui s’illustrent brillamment dans leur parcours professionnel. Mais on n’a pas forcement la chance de les croiser physiquement, d’apprécier leur intelligence et de partager leur expertise. Certains gardent toujours en eux la fibre patriotique et accompagnent du mieux possible leur patrie. C’est le cas du Dr Abdoulaye Fadiala Kéita, médecin ayant exercé en France pendant plus de 40 ans qui a fait don de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, vendredi dans les locaux du Centre national d’appui à la lutte contre la maladie (CNAM).

La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr samba Sow, en présence de son secrétaire général, Mama Coumaré, du généreux donateur et de sa fille Dr Daffa Djénéba Kéita, rhumatologue et chef de service de l’hôpital Jean Jaurès à Paris. Y étaient aussi le directeur général adjoint du CNAM, Idrissa Diarra et nombre d’invités.

D’un coût global d’environ 10 millions de Fcfa, ces matériels médicaux de pointe sont constitués de perfuseurs électriques, d’un électrocardiogramme, d’appareils utilisés dans la chirurgie, entre autres. Le lot comporte aussi des vêtements hospitaliers. Ces matériels permettront de renforcer les capacités de prise en charge des malades dans les établissements hospitaliers, voire dans les centres de santé de référence (CSREF) qui en bénéficieront.

La fille du donateur s’est réjouie du contexte de la cérémonie. Pour elle, il est important de ne pas oublier d’où on vient et de faire avancer le pays en même temps qu’on avance aussi. Et Dr Daffa Djénéba Kéita de préciser que c’est une tradition établie dans la famille d’aider le pays. Quant à son père, il a juste souhaité que les matériels médicaux soient acheminés à bon port, avant de faire des bénédictions pour le pays. «Qu’Allah sauve le Mali», a-t-il requis.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique est revenu sur la symbolique de la cérémonie qui coïncide avec le vendredi saint. Pour Samba Sow, les choses sont très claires: notre pays a entrepris une réforme de son système de santé qui consacre la volonté du président de la République de répondre aux attentes, notamment dans le cadre du Programme d’urgences sociales. Il a également rappelé que les hôpitaux sont submergés, surchargés et ne peuvent plus couvrir dans ces conditions les besoins. A titre d’illustration, il a cité l’exemple du CSREF de la Commune I qui a été conçu initialement pour une population de 60 000 habitants mais présentement y vivent dans cette circonscription plus de 600 000 âmes. Il faut donc réadapter notre système de santé aux réalités et exigences requises, explique le responsable du département en charge de la Santé.

Enfin, il a rendu un hommage appuyé à notre compatriote Abdoulaye Fadiala Kéita. Ce scientifique hors norme est un bon «malinké» de son pays natal. Il fut des études fondamentales à Diafarabé et Ke-Macina. Il obtient ensuite son baccalauréat dans son pays (pour la première partie) et en France au lycée Henri IV de Paris (pour la deuxième partie). Il fera ensuite de brillantes études de médecine à la Faculté René Descartes à Paris.

Ce médecin à l’expertise avérée a été chargé de cours à l’Université René Descartes/ Sorbonne Paris I. Il a été aussi médecin de sécurité sociale et de la préfecture de Paris, attaché et consultant des hôpitaux de Paris, notamment l’hôpital intercommunal de Crétail, ceux de la Salpêtrière, de Cochin et Port-Royal. Membre fondateur de la fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), il a toujours gardé des attaches avec la patrie puisqu’il fut le médecin de la communauté malienne dans l’Hexagone.

Dr Abdoulaye Fadiala Kéita était donc chargé du dépistage systématique de la tuberculose et des pathologies tropicales dans les foyers de travailleurs migrants. Ce pneumologue est aussi spécialiste en médecine aéronautique et en médecine tropicale. Cette âme sensible et sa fille (Dr Daffa Djénéba) continuent de soutenir leur pays et d’organiser des consultations gratuites avec don de médicaments.

Brehima DOUMBIA