Religion : KARAN ETRENNE SA NOUVELLE MOSQUEE

La communauté urbaine de Karan (cercle de Kangaba), située à 90 km de Bamako, a inauguré vendredi dernier sa grande mosquée. La cérémonie d’inauguration était présidée par le maire de la commune urbaine, Djibril Naman Kéita en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar Hass Diallo et nombreuses personnalités de la communauté musulmane. Karan est une commune qui compte 64 hameaux, dont chacun ressemble à un village. Cette grande mobilisation était surtout motivée par la volonté de toute la population de Karan. La localité a aussi mobilisé ses ressortissants résidant à l’étranger, notamment à Bamako, au Sénégal, en France, en Côte d’ivoire et au Nigeria qui ont donné une dimension de fête à l’événement. Le cérémonial d’accueil s’est déroulé au domicile du maire, Djibril Naman Kéita, avant la prière du vendredi. La grande mosquée de Karan est construite sur une superficie de 900 mètres carrés et compte1700 places assises. Le nouveau lieu de culte a coûté 180 millions de Francs CFA collectés sur toutes les personnes de bonne volonté et particulièrement avec une contribution de la société « Toguna ». Selon Djibril Naman Kéita, la première pierre de la mosquée a été posée le 19 mai 2006 et, par coïncidence, la date d’inauguration est tombée sur le 19 mai 2017. Sa construction s’est étalée sur onze ans. Le maire a évoqué la mémoire de toutes les personnes qui ont contribué soit physiquement, soit en nature ou encore financièrement et qui ont donné de leur temps et force pour les travaux, depuis 2006, mais ne sont pas présentes pour assister à l’inauguration de la mosquée. Il a saisi l’occasion pour saluer les contributions physiques, en nature ou en argent de toute la population du Mandé, des communautés voisines, des 64 hameaux de Karan, les amis de Karan, les ressortissants de la commune résidant à l’étranger et même ceux qui ont tout simplement voulu participer à la cérémonie d’inauguration de la grande mosquée. « Ce sont toutes les populations de Karan, les communautés voisines sans compter les différentes couches qui se retrouvent à Karan centre, qui ont mis la main à la poche pour organiser cette festivité. Au delà du spirituel, le fait de regrouper tant de monde a un caractère festif », s’est réjoui l’édile. Le président de la Ligue des prédicateurs au Mali, membre de Haut conseil islamique, Mahamed Traoré, a dirigé la prière du vendredi. Dans son prêche « Kutuba », il a conseillé la fréquentation de la mosquée et la connaissance du Saint Coran par toutes les générations. Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Omar Hass Diallo, a déclaré que la mosquée est une école, un lieu d’instruction, d’éducation et de formation. « Le Prophète Mohamed (paix et salut sur Lui), a-t-il dit, considère la mosquée comme un lieu de formation, d’instruction et d’apprentissage des valeurs » qui doivent inspirer les habitants du Mandé authentique, de générosité, de travail. A ses dires, le Mandé est le berceau de la diffusion de l’islam, inaugurer une mosquée n’est qu’un juste retour à la source. M. Diallo a remis 100.000 Fcfa et un carton de Corans à la mosquée au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Il a exhorté les commerçants à ne pas s’adonner à de la surenchère à l’approche du mois de Ramadan. Ce mois béni, a-t-il rappelé, doit être un mois de tolérance et de contribution de chacun au bonheur des Maliens et des Maliennes.

Issiaka DIAKITÉ