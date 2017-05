Région de Sikasso : GRAND BESOIN DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES INSTALLATIONS D’EAU ET D’ELECTRICITE

En visite dans la Région, le ministre de l’Energie et de l’Eau a inspecté plusieurs infrastructures dont certains sont en mauvais état

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseiny était du 6 au 7 mai derniers dans la Région de Sikasso. Il s’est rendu précisément à Sikasso, Kadiolo, Zégoua, Yorosso, Koury et Mahou pour y voir de visu l’état des installations d’eau et d’électricité.

A Kadiolo, la délégation a entamé sa visite par l’adduction d’eau de la ville, réalisée en 2009. Le directeur régional de l’Hydraulique de Sikasso, Ousmane Yattara, qui a guidé la visite, rappellera que le château a une capacité de 200 m3 avec un réseau d’adduction et de distribution de 22 743,4 mètres linéaires comprenant 339 branchements particuliers et 35 bornes fontaines. Les travaux ont coûté 450 millions de Fcfa financés par l’Etat avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD).

Après, le ministre et sa délégation ont visité les quatre forages d’alimentation dont trois de 6 m3 chacun. Le quatrième de 14 m3 se trouve malheureusement dans un mauvais état. Le château d’eau de Kadiolo fonctionne à partir de l’électricité fournie par la société Energie du Mali. Il est constamment endommagé à cause des coupures intempestives du courant. Souvent, la réparation des fusibles endommagés peut prendre une semaine. Ici, le mètre cube d’eau coûte 400 Fcfa, une somme un peu plus élevée pour les clients. La centrale thermique de la ville a également reçu la visite du ministre de l’Energie et de l’Eau.

Après Kadiolo, la délégation ministérielle a mis le cap sur Zégoua où elle a pu visiter le système d’adduction d’eau potable réalisé en 2009 et qui comprend un château d’eau d’une capacité de 150 m3, deux stations de pompage, deux forages d’un débit cumulé de 29 m3 par heures et un réseau d’adduction et de distribution de 22 371,8 mètres linéaires avec 207 branchements particuliers et 46 bornes fontaines.

Les travaux ont coûté 350 millions de Fcfa financés par l’Etat avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD). La centrale thermique de Zégoua comme celle de Kadiolo, est alimentée à partir du réseau ivoirien depuis Ferkessédougou. Cependant, il y a régulièrement des incidents sur le réseau à cause, notamment des chauves-souris. Cette situation fait que les deux localités peuvent tomber dans le noir durant 48 heures. Pour résoudre ce problème, la société EDM a installé un groupe électrogène d’1 mégawatt à Kadiolo et Zégoua.

De retour, à Sikasso, le ministre a visité trois stations de pompages d’eau financées par le Danemark. D’une capacité proportionnelle de 40 m3, 55 m3 et 400 m3, elles sont alimentées par un groupe électrogène de 400 kva. La réalisation de ces stations de pompage a coûté 3, 6 milliards de Fcfa.

Le 7 mai, la délégation ministérielle était à Yorosso, Koury et Mahou. A Koury, elle a visité le château d’eau qui a été réalisé en 2013 et qui a une capacité de 250 m3. Elle a aussi visité un forage d’un débit de 21 m3 avec un réseau d’adduction et de distribution de 27 000m linéaires comprenant 38 bornes fontaines, 91 branchements particuliers privés. Les travaux réalisés sur financement de coopération luxembourgeoise ont coûté 400 millions de Fcfa. Le ministre Malick Alhousseiny a visité à Yorosso le château qui a été réalisé en 2002. Il a une capacité de 90 m3 avec 23 bornes fontaines et est alimenté par 2 groupes électrogènes de 30 kva. Ce château sera bientôt épaulé par le système hydraulique villageois amélioré déjà installé. A Mahou, la délégation s’est rendue au chantier d’adduction d’eau potable dont les travaux sont exécutés par l’entreprise ASCOM de la Guinée-Bissau. Le coût de cette réalisation est estimé environ 500 millions de Fcfa.

Abdourhamane TOURE

LES PRECISIONS DU MINISTRE MALICK ALHOUSSEINY

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseiny, a rencontré à la préfecture de Yorosso, l’ensemble des autorités administratives, législatives, communales et coutumières pour les remercier pour leur accueil. Il a, ensuite, donné des instructions aux autorités administratives et communales de faire respecter les périmètres de protection de forages qui est de 100 m de chaque côté. «C’est pour préserver la santé des populations et c’est inscrit dans la réglementation de protection des forages», a expliqué le ministre.

Malick Alhousseiny ajoutera que sur instruction du président de la République, tous les chefs-lieux de cercle vont être raccordés au réseau électrique. Les localités frontières telles que Zégoua, Koury et Mahou sont aussi concernées. En outre, le ministre de l’Energie et de l’Eau dira que toutes les installations en eau dans les localités seront gérées par les deux sociétés : la Société malienne de gestion en eau potable (SOMAGEP) et la Société de patrimoine en eau potable (SOMAPEP). L’électricité va être gérée par EDM. Ces mesures, a expliqué le ministre, visent à assurer la durabilité de l’investissement et rendre professionnelle la distribution de l’eau et l’électricité dans nos villes et campagnes. Enfin, a promis que les installations en eau et électricité vont être réhabilitées et renforcées, selon les cas, dans toutes les localités qu’il a visitées.

