Région de Mopti : L’EAU POTABLE COULE A KORO ET A BANKASS

Après Sikasso, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini Maiga s’est rendu dans les localités de Koro et Bankass (Mopti), dans le cadre de l’axe 3 de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, issue du Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’eau potable.

Le ministre, à la tête de sa délégation, qui a reçu un accueil massif des habitants, a ouvert la vanne du robinet à Sana. A cette occasion, le chef du village de Sana, Doumonoediou Bamadio a témoigné toute la reconnaissance des populations de sa Commune aux autorités du pays. Le 1er adjoint du maire de Koro, Issa Sagara, de son côté, s’est dit très ému par l’approvisionnement en eau potable de sa Commune qui n’en disposait pas. Quant au député de Koro, Hamadou Niangaly, il a remercié le président de la République pour avoir tenu sa promesse de desservir Koro et Bankass en eau potable. Le maire de Bankass, Allaye Guindo, lui, soulignera qu’avant l’heureux événement, les populations payaient le mètre cube d’eau à 480 Fcfa alors qu’avec la nouvelle adduction d’eau potable, le mètre cube coûtera 113 Fcfa. Le ministre a adressé ses vifs remerciements aux populations de Koro pour l’accueil chaleureux.

Il a ensuite expliqué que dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’eau 2017-2020, les deux localités Koro et Bankass doivent être dotées, chacune, de 300 branchements sociaux. En outre, il a annoncé la fin des travaux d’extension de systèmes d’adduction d’eau potable et d’assainissement dans trois centres de la Région de Mopti : Koro, Bankass et Sofara et la mise en oeuvre du système d’approvisionnement en eau potable de Koro. « Plusieurs autres projets sont en cours en 5è Région parmi lesquels le Programme national de mobilisation des ressources en eau en 1ère, 2ème et 5ème Région, le Programme d’alimentation en eau potable et mesure d’assainissement, dans 18 communes de la Région de Mopti qui a permis de financer les travaux », a ajouté le ministre.

Il convient de noter aussi que les installations réalisées par son département sont le fruit d’un partenariat entre l’Agence française de développement (AFD) et notre pays. En effet, c’est à travers la convention de financement signée le 7 juillet 2007, que la mise en œuvre du Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans la Région de Mopti, dans 18 communes des cercles de Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti et Ténenkou a été effective. Le coût du projet est estimé à 7,9 milliards de Fcfa sur lesquels l’AFD doit financer 7, 4 milliards de Fcfa et le Mali 494,8 millions de Fcfa. Le projet a permis la réalisation de 14 nouvelles adductions d’eau et l’optimisation de 7 autres, l’optimisation de 3 adductions d’eau potable dans les centres de Sofara, Bankass et Koro. Par ailleurs, il a concerné la réalisation de 28 systèmes d’hydrauliques villageoises améliorés, l’installation de 109 forages équipés de pompes à motricité humaine, la réalisation de 196 forages de reconnaissance et de réhabilitation de 43 forages existants ainsi que la réalisation de 29 puits citernes dont 26 nouveaux et 3 en réhabilitation.

Entre autres, l’adduction d’eau de Koro dessert quatre autres localités. En effet, dans la zone de Koro, les travaux de renforcement ont permis la réalisation de deux forages de production et la pose de deux groupes électrogènes de 60 Kwa chacun, la fourniture et la pose de deux pompes immergées, la fourniture et la pose de deux châteaux d’eau métalliques de 15m3 et 150m3 de capacité, la fourniture et la pose de 10 bornes fontaines nouvelles dont 3 à Sana, 2 à Sandiourou et 5 à Koro, la pose d’un réseau de refoulement et de distribution sur une longueur totale de 33 548 ml et la construction d’un local technique et d’un local pour le gardien. Le Projet a concerné aussi la construction de 7 blocs de 3 latrines, 5 blocs de 2 latrines et 1 bloc d’une douche et la connexion de deux villages supplémentaires au réseau (Sandiourou et Sana).

A terme, ce système d’adduction d’eau multi-localités desservira 7 centres de la Commune de Koro à partir de 3 champs de production : Koro, Pomporododiou, Sandiourou et Sana. Ce dernier site abrite les 2 nouveaux forages de production situés à 12 kilomètres de la ville de Koro, soit un réseau rayonnant sur 15 kilomètres de diamètre avec 61 096 mètres linéaires de canalisations. Le coût des travaux de renforcement a été évalué à 625 000 000 Fcfa.

Le ministre a instruit à la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP) et la Société malienne du patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP) de procéder, dès ce mois, à la prise en charge de la gestion du système d’adduction d’eau potable. A cet effet, une lettre a été adressée au maire de la ville en application de la décision du gouvernement de confier la gestion des installations d’eau des chefs-lieux de cercle et localités frontalières aux deux sociétés chargées de l’eau potable.

Envoyé spécial

Abdourhamane TOURé