Région de Ménaka: LE GOUVERNEUR RÉCEPTIONNE PLUSIEURS VÉHICULES

Dans le cadre du Programme d’urgence pour la relance du développement des régions du Nord (PURD-RN-Phase III), le ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire a procédé, vendredi dernier à la cité administrative, à une cérémonie de remise de 16 véhicules (4 véhicules station Wagon, 3 Pickup BJ et 9 Pickup doubles cabines), au profit du gouvernorat de Ménaka. L’événement a réuni le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté, le gouverneur de la Région de Ménaka, Daouda Maïga et un nombre de collaborateurs.

Dans son intervention, le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire indiqué que ces véhicules permettront de renforcer le parc automobile de la région de Ménaka qui a déjà bénéficié de cinq (5) véhicules et onze (11) motos sur la phase II au cours de l’année 2017. Par ces acquisitions, Hamadou Konaté dira que le gouvernement entend rendre rapidement opérationnelle cette région nouvellement créée afin qu’elle puisse se hisser au niveau satisfaisant des autres régions.

Ainsi, explique-t-il, ces véhicules seront répartis au niveau régional comme suit : Six (6) pick-up Hilux double cabine pour le cabinet du gouverneur, quatre (4) véhicules station wagon type V8 avec RAC pour les préfets, trois (3) véhicules station wagon type BJ pour la sécurité du gouverneur de Région, trois (3) véhicules pick-up Hilux double cabine pour les services techniques et financiers de la région.

Depuis son démarrage en 2013, le PURD-RN a doté les régions qu’il couvre de 137 véhicules et 893 motos. Il s’agit des Régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal ; Ménaka et Taoudénit. «Il y va de la sécurité nationale, du développement économique et social de ces régions et de l’intérêt porté par le gouvernement aux dites régions» a déclaré Hamadou Konaté. «Ces véhicules acquis sur la phase III du PURD-RN on été financé par le budget national pour un montant total de 442.299.282 Francs CFA», a-t-il précisé. Le chef du département de la Solidarité et de l’Action humanitaire a alors remis les clefs des seize (16) véhicules au gouverneur en lui demandant d’en faire un très bon usage.

Pour le gouverneur, ces véhicules permettent aux régions du Nord comme Ménaka et Taoudénit d’être opérationnelles le plutôt possible. Et surtout aux différents services qui sont là-bas d’avoir les moyens. «La sécurisation du gouvernorat est assurée par la garde nationale qui manque de véhicules. Donc ce programme permet d’avoir trois (3) véhicules pour la sécurité», a soutenu Daouda Maïga.

Mohamed Z.

DIAWARA