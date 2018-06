Recrutement dans la police nationale : LE DÉPÔT DES DOSSIERS PRENDRA FIN LE 30 JUIN

Le dépôt des dossiers pour le concours direct de recrutement à la police nationale prendra fin le 30 juin prochain. En attendant, c’est toujours la grande affluence à la Direction régionale de la police où les dossiers sont réceptionnés. Apparemment, tout semblait se passer dans l’ordre. «Toutes les mesures sont prises pour qu’il n’y ait pas de désordre. Les dépôts se multiplient de jour en jour», indique un responsable de la direction.

En plus de la la Direction régionale de la police, les candidats peuvent aussi déposer leurs dossiers au commissariat de police du 4ème arrondissement, sis Badalabougou, rive droite. A la direction régionale de la police, plusieurs candidats attendaient pour déposer leurs dossiers. Sur place, le chef de la division sécurité public, le commissaire principal Ismaïla Traoré, assurera que tout se passe normalement. «Nous sommes sur place dès 6 h du matin pour recevoir les dossiers jusqu’à 16 h 30 m», explique-t-il, ajoutant que les rangs sont classés. En effet, le rang des filles est à part et celui des garçons aussi. Cependant, les candidats au poste de commissaire ne font pas de rang parce qu’ils ne sont pas nombreux.

Ismaïla Traoré et son équipe sont à pied d’œuvre de l’aube jusqu’au petit soir. L’officier a notifié que seule la présence physique du candidat au concours compte pour le dépôt des dossiers. Il dit avoir reçu des instructions fermes de ne privilégier personne.

La Direction régionale de la police réceptionne plus de 1.000 dossiers par jour. Certains postulants déclarent avoir attendu 72 heures avant de déposer leurs dossiers. «Certaines filles se présentent dès 2 heures du matin et certains garçons passent la nuit ici», témoigne un interlocuteur. «Tout se passe dans un climat apaisé. Nous n’avons aucun problème avec les agents de sécurité et avec ceux qui réceptionnent les dossiers», témoigne un autre interlocuteur.

Mohamed Z.

DIAWARA