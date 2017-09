Reconnaissance du mérite : UNE VINGTAINE DE PERSONNALITÉS ÉLEVÉES À LA DIGNITÉ DE GRAND OFFICIER

En posant les médaillons sur les poitrines des récipiendaires, le président a eu pour chacun d’eux un commentaire particulier qui met en exergue les bons et loyaux services qu’ils ont rendus à la nation dans leurs domaines respectifs

A force d‘être faiseur de roi, on finit par en devenir un. Le grand chancelier des ordres nationaux, le Général de brigade Amadou Sagafourouguey qui, à l’accoutumée, décore les récipiendaires a été la première personnalité élevée à la dignité de Grand Officier de l’ordre national par le président de la République. C’était hier dans la salle des banquets du palais de Koulouba lors d’une cérémonie solennelle de distinction de personnalités ayant servi la nation au plus haut degré.

Au total, c’est une vingtaine de personnalités civiles et militaires qui ont été distinguées au même rang par le chef de l’Etat, Grand maître des ordres nationaux. Parmi elles, le Médiateur de la République Baba Hakib Haïdara, le secrétaire général de la présidence Soumeylou Boubeye Maïga, l’ambassadeur Cheick Mouktari Diarra, l’altermondialiste Aminata Dramane Traoré ou encore la cantatrice Tata Bambo Kouyaté.

Il faut souligner que la dignité de Grand Officier de l’ordre national est la plus haute distinction à laquelle une personnalité autre que le président de la République peut prétendre. En posant les médaillons sur les poitrines des récipiendaires, le président a eu pour chacun d’eux un commentaire particulier qui met en exergue les bons et loyaux services qu’ils ont rendus à la nation dans leurs domaines respectifs. Et souvent ce sont des souvenirs personnels partagés avec certains en tant que grand commis de l’Etat depuis plusieurs décennies. Pour IBK, c’est un dû. La nation devrait à ces hommes et femmes cette reconnaissance et il se réjouit que cela soit fait par sa personne. Il dit trouver des visages et souvenirs des épreuves endurées avec certains, mais assumées avec succès. « C’est tout un bonheur pour moi d’élever au nom de la République du Mali ces hommes et femmes de mérites avérés et assumés », a indiqué le président de la République qui dit ne point douter que le Mali entier verra en eux les fils méritants de ce pays. « L’ordre national n’est pas distribué à l’encan, il l’est selon le devoir accompli », a-t-il conclu.

Dans ses propos, le Général Sagafourouguey a exprimé toute sa gratitude au président de la République pour ce geste hautement significatif. Pour lui, c’est un privilège rare que de recevoir cette distinction en présence des plus hautes autorités. Aux autres récipiendaires, il a rappelé l’importance que revêt cette distinction. Il leur a assuré que c’est parce qu’ils ont honoré ceux qui ont toujours cru en eux qu’ils sont aujourd’hui comptés parmi les dignitaires de notre nation. Pour lui, c’est une fierté, certes, mais, c’est aussi une charge, car ils incarnent ceux en qui tous les dignes fils de ce pays doivent aspirer. Par cette décoration, vous entrez à jamais dans l’estime du peuple malien », a-t-il dit avant d’ajouter qu’il ne doute point que leurs exemples puissent servir les enfants de la République. Emotion et fierté c’est aussi ce qu’a ressenti le Médiateur de la république. Baba Hakib Haïdara a exprimé au nom de tous les récipiendaires sa reconnaissance au chef de l’Etat pour la haute attention portée au service rendu et en leurs personnes. Tout en disant mesurer le poids de cette distinction, il a donné son engagement et celui de tous les récipiendaires de continuer à être des exemples d’engagement de dévouement, d’humilité, mais aussi, de rigueur et d’honnêteté au service du pays.

Lougaye

ALMOULOUD