Recherche scientifique : LA RECONNAISSANCE DU MERITE ET DE L’EXCELLENCE N’EST PAS UN VAIN MOT

Il y a aujourd’hui au Mali, une volonté politique d’accorder à la recherche toute la priorité requise, en tenant compte de l’importance des chercheurs dans le processus global de développement du pays.

Cette reconnaissance nationale a été traduite, une fois de plus en acte concret, avec le décernement du Prix de la reconnaissance et du mérite pour l’excellence à des têtes couronnées de la recherche qui ont reçu des distinctions à l’échelle africaine voire internationale.

La cérémonie était présidée hier à la Maison des aînés par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Assétou Founé Samaké Migan, et s’est déroulée en présence d’un parterre de scientifiques.

Les récipiendaires sont les professeurs Rokia Sanogo (prix Kwamé Nkroumah décerné par l’Union africaine aux scientifiques africaines), Ogobara Doumbo (un chercheur qui boxe vraiment dans la catégorie des grands scientifiques du monde), élu membre de l’Académie africaine des sciences et membre honoraire international de la Société américaine de médecine tropicale. Il y a aussi le Pr Abdoulaye Djimdé, membre aussi de l’Académie africaine des sciences (disciple du Pr Ogobara). En plus de ces chercheurs, deux enseignants de la Faculté de médecine et d’odontostomatologie, les professeurs Jeannette Traoré et Lamine Traoré (tous deux ophtalmologistes), ont aussi reçu le Prix de la reconnaissance et du mérite pour l’excellence. Ces deux derniers ont obtenu le certificat de reconnaissance de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) pour leurs contributions au renforcement des compétences en santé, dans notre sous-région.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a expliqué que nous vivons un moment particulier pour tous ceux qui ont opté pour la quête du savoir et de la créativité scientifiques. « C’est la reconnaissance des efforts déployés dans un domaine, notamment la recherche scientifique qui fut longtemps maintenu à la lisière des préoccupations nationales ».

Par ailleurs, Mme Assétou Founé Samaké Migan a relevé que le département qu’il dirige a été créé par le président de la République pour faire de la recherche scientifique, le moteur du développement et la clé de voûte du repositionnement de notre pays.

« Convaincu de l’apport des chercheurs et des résultats de leur travail dans le développement du pays, le chef de l’Etat a donné instruction de récompenser le mérite de la recherche scientifique », a indiqué Pr Assétou Founé Samaké Migan. Pour elle, ces reconnaissances témoignent, une fois de plus, des efforts, des acquis et du progrès incontestable dans le domaine de la recherche médicale dans notre pays et au plan africain voire international.

Elles magnifient notre pays car il s’agit de la créativité de toute une nation. A ce propos, Mme le ministre a assuré que le département s’attèlera à faire ressortir les indicateurs clés qui décrivent et permettent de saisir notre génie créateur.

Par ailleurs, elle s’est dit convaincu que ces indicateurs montreront aux contribuables maliens, aux chercheurs et autorités que les efforts de soutien à la recherche valent la peine. Ce sera aussi une démonstration et un message fort, à l’endroit de la jeunesse, qu’il est possible de s’épanouir et d’accéder pleinement à la reconnaissance sociale et à la célébrité nationale et internationale grâce à la connaissance scientifique, a commenté Mme le ministre. Quant aux lauréats, ils se sont tous réjouis de l’initiative de reconnaissance de leur mérite. Pour eux, c’est une initiative noble. Ils ont, à tour de rôle, dédié leur prix à leurs familles et équipes de recherche mais également à la Nation malienne.

Le Pr Ogobara Doumbo a assuré que la relève qui est acquise notant qu’il y a présentement 5 générations de chercheurs. Une autre bonne nouvelle a été donnée par le Pr Lamine Traoré. Il a révélé que le trachome sera éliminé d’ici 2018, avant d’évoquer les différents progrès accomplis dans la lutte contre la cataracte.

Fatoumata Napho