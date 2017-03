Recherche d’emploi : L’INFORMATION EST CAPITALE

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), à travers sa cellule de communication, a organisé hier, une « Journée d’information et de sensibilisation à l’emploi » à l’intention des étudiants terminalistes.

L’évènement a été organisé dans l’amphithéâtre de l’Institut universitaire de gestion (IUG) sous la direction du directeur général de l’IUG Dr Badra Macalou. L’objectif visé était de faire découvrir aux étudiants le cadre institutionnel qui les attend dès leur arrivée sur le marché de l’emploi. A cet effet, il fallait les informer sur les différentes structures de l’emploi et les mécanismes créés afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Il s’agit aussi de les préparer techniquement pour leur permettre, une fois sur le marché de l’emploi, de s’orienter vers la création d’entreprise ou l’emploi salarié. Il convient de rappeler qu’à l’instar des autres pays, le chômage a toujours préoccupé les différents gouvernements de notre pays. Le problème d’emploi, entre autres facteurs, est lié à l’inadéquation « formation-emploi ». Le phénomène s’est accentué à partir de 1983 avec l’instauration du concours d’entrée à la fonction publique, suite à l’application des programmes d’ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale.

Cette nouvelle orientation politique a eu comme conséquence une affluence démesurée des jeunes surtout les diplômés sur le marché du travail avec son secteur privé embryonnaire. La nouvelle donne en a ajouté à la complexité de la problématique de l’emploi dans notre pays. Face à cette situation, l’Etat malien a procédé à partir de 1991 au renforcement des structures existantes en matière d’assistance, d’appui-conseil et de garantie aux groupes cibles et à l’ouverture de lignes de crédit en leur faveur comme par exemple le Fonds auto-renouvelable pour l’emploi (FARE). Toujours dans le cadre de la nouvelle politique de l’emploi, a vu le jour le Projet de consolidation de la formation professionnelle (PCFP) pour l’amélioration de la croissance économique et pour la valorisation des ressources humaines. L’Office national de la main d’œuvre et de l’emploi (ONMOE) a été également restructuré et remplacé par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).

Le porte-parole des étudiants de l’Institut de gestion, Alassane Ag Ahmed, dira que la journée offre une occasion pour lui et l’ensemble des terminalistes présents de s’outiller pour affronter le marché de l’emploi. Le directeur général de l’IUG, Dr Badra Macalou, de son côté, a remercié l’ensemble de ses partenaires et particulièrement, la direction générale de l’ANPE pour sa contribution à la formation des étudiants de l’IUG en matière d’emploi. Le directeur général adjoint de l’ANPE, Abdoulaye Traoré ajoutera que cette Journée de sensibilisation et d’information à l’emploi, dans un contexte post crise, permet aux étudiants d’aborder le marché de l’emploi avec sérénité après avoir été bien outillés, éclairés et préparés psychologiquement.

A. TOURé