Ramadan : Les dimensions du contrôle de soi

Le regroupement fortuit de personnes d’horizons divers dans nos contrées est souvent l’occasion pour elles de socialiser. Dans une spontanéité que nous envient bien des cultures emmurées dans un formalisme pesant, les échanges s’instaurent sur des sujets les plus variés. Un aîné faisait part ainsi récemment de souvenirs de jeunesse à des compagnons d’un jour, que le hasard avait réunis pour les nécessités d’un voyage. Avec des accents de nostalgie, l’homme évoquait l’atmosphère particulière qui entourait dans le temps le jeûne du mois de Ramadan, la sensation presque palpable de l’engagement entier de toute une population pour la recherche d’un même objectif dans le recueillement. La crainte de ne pouvoir accomplir au mieux une mission essentielle était inhérente à cette quête.

Pour cet homme, la préoccupation religieuse de la prescription prédominait alors sur l’aspect de phénomène social. Le caractère sacré du mois de Ramadan rapporté dans le Saint Coran, est toujours souligné cependant avec la même constance par les oulémas dans leurs rappels. Sa première importance est liée à la commémoration de la révélation des premiers versets du Livre Saint, événement insigne dans l’islam et la vie de l’homme : « Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu’ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l’au-delà, que Nous leur avons préparé un châtiment douloureux. » (17:9)

C’est aussi la période de la commémoration de faits majeurs ayant marqué des étapes significatives dans la survie de l’islam, à l’issue de batailles décisives. Cette période est aussi celle du souvenir du retour du Messager (PSL), à La Mecque, la cité qu’il avait dû abandonner des années plus tôt. Dans sa magnanimité, il ne sévira point contre ceux qui l’avaient persécuté là-bas dans un passé récent. L’événement sera le prélude à la phase d’épanouissement de la dernière religion révélée. La prescription du jeûne qui est liée à cette période, appelle le fidèle à la piété, à l’abstinence, sans lui demander l’impossible. « Le Très Haut veut vous mettre à votre aise, il ne veut point de choses difficiles pour vous ». (2:185).

Dans une réflexion sur ce thème, un théologien rappellera que « le principe du jeûne est lié à celui du contrôle de soi. Sans cette dimension, la connaissance est impossible, car c’est lorsque nous atteignons la limite de quelque chose que se révèle sa vraie nature ». Des enseignements tirés de la pratique du jeûne, il fera remarquer que « le Ramadan assignant une limite à l’auto complaisance et à ses principales faiblesses, constitue indubitablement une leçon spirituelle » pour le fidèle.

La tradition se perpétue sous nos latitudes de conférences et cercles de rappels en période de Ramadan sur divers aspects de la religion musulmane. Les oulémas y recommandant au fidèle de se ressourcer dans la lecture du Coran. Au cœur de ces rappels figurent les valeurs fondamentales de l’islam axées sur la tolérance, la solidarité, l’entraide au sein des communautés musulmanes. « Le Tout-Puissant n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée des bonnes œuvres accomplies, et aura à sa charge ce qu’elle aura acquis comme mauvaise action « (2:286)