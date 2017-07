Vous avez des soucis qui vous tracassent ? Vous êtes inquiets à cause de vos enfants, de votre femme ? Vous êtes stressés ? La pression au service est trop forte ? Le cabinet « Psy 2 A » peut vous remonter le moral. En effet, le premier cabinet de psychologie « Psy 2 A » a ouvert officiellement ses portes jeudi dernier à Sotuba ACI, à droite du boulevard des Armées situé à la sortie du 3è pont de l’Amitié sino-malienne.

Le promoteur Dr Ibrahim Haïdara, expatrié malien et expert chevronné qui a exercé une quinzaine d’années en France et en Allemagne, a décidé de retourner définitivement au bercail pour offrir ses services aux personnes qui pourraient avoir besoin de ses prestations. Il a expliqué que la devise de son cabinet est d’accueillir et d’accompagner les personnes en souffrance dans la plus stricte confidentialité et avec le professionnalisme qui caractérise cette profession. En effet, la psychologie est un domaine qui ne court pas les rues sous nos tropiques. Elle est certes peu connue des citoyens, mais s’avère extrêmement utile dans un monde en proie aux fortes émotions et stress de tous genres.

Dr Ibrahim Haïdara s’installe dans un créneau presque vierge et promet d’offrir des prestations de qualité à tous ceux qui franchiront les portes de son cabinet ou qui, pour une raison ou une autre, ne pourront pas faire le déplacement (sous réserve de rémunérer alors son déplacement). Il offre des consultations individuelles, en famille (avec ou sans enfants), en couple, aux étudiants (en tarif réduit), aux groupes, aux entreprises. Il existe aussi des possibilités de bénéficier d’un soutien psychologique par téléphone ou à travers les applications internet (whatsapp, imo, viber etc).

La consultation par téléphone est particulièrement adaptée aux personnes qui cherchent un conseil ou un soutien ponctuel. Elle permet de surmonter une difficulté quelconque ou de pouvoir gérer une situation de crise passagère. Le cabinet s’engage à assurer une prise en charge efficace et dans un cadre idéal d’échanges sereins qui se dérouleront dans la confiance mutuelle. Le cabinet reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi à une heure convenue avec le client.

Ce dernier a toutes les chances de trouver une solution durable à ses soucis.

Car, Dr Ibrahim Haïdara est titulaire en 1992 d’un master of science en psychologie de l’Université d’Etat de Saint Pétersbourg (Fédération de Russie), et titulaire en 2006, d’une thèse de doctorat ès sciences sociales de l’Institut de psychologie de l’Eberhard-Karls Universität de Tübingen décroché en Allemagne.

Moriba COULIBALY