PRVM-CPR ENSEMBLE POUR ASSURER LA VICTOIRE À LEUR CANDIDAT

Le candidat du Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVM FASO-KO), Mamadou Oumar Sidibé, est soutenu à l’élection présidentielle par la Coordination pour le renouveau politique (CPR). Il a entamé sa première journée de campagne par un point de presse, tenu samedi dernier, au siège du parti à Niamakoro Cité Unicef. Il y avait le porte-parole de la Coalition pour le renouveau politique (CRP), Aboubacar Sidiki Fomba et le vice-président du PRVM FASO-KO, le député élu à Kayes, Cheik Oumar Konaté.

Dans son intervention, le candidat du PRVM et de la CRP à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, non moins député à l’Assemblée nationale, a éclairé la lanterne de l’opinion nationale et internationale sur sa candidature. «Je suis candidat. Je me place au-dessus de la mêlée pour créer la surprise. J’entends faire la différence à travers les offres concrètes dans différents secteurs», a déclaré Mamadou Oumar Sidibé. «La CRP et le PRVM FASO-KO entendent occuper toute leur place dans ce scrutin crucial pour le Mali », a-t-il martelé. Pour ce qui concerne la crise sécuritaire dans le Nord du pays, M. Sidibé dira que cela est préoccupant et que le Mali ne mérite pas de vivre en insécurité causée par les forces du mal. Il a aussi indiqué que ne pouvant pas rester indifférents au sort infligé à nos compatriotes, les responsables du PRVM FASO-KO et de la CRP ont décidé de placer leur confiance en lui pour briguer la magistrature suprême du Mali afin de défendre les valeurs du pays tels que «Dambé», «Danaya» et «Ladriya». Pour assurer la victoire à leur candidat, le PRVM et la CRP sont déterminés à aller à la mobilisation et à la sensibilisation.

Une séance de formation des membres du directoire de campagne a mis fin à la conférence de presse à laquelle ont pris part de nombreux militants et sympathisants du PRVM et de la CRP.

Siné TRAORÉ