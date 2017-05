Protection des enfants : RIGHT TO PLAY OFFRE DES EQUIPEMENTS

Dans l’objectif de renforcer la mise en œuvre du système d’information pour la protection de l’enfant (SIPRE), l’ONG Right to play a fait don d’équipements au ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille.

La cérémonie de remise était présidée par le ministre en charge de la Promotion de la Femme, Mme Traoré Oumou Touré dans les locaux de son département, en présence de l’ambassadeur du Canada au Mali, Marc-André Fredette et du directeur de Right to play, Amadou Cissé.

Ce don intervient dans le cadre du projet Jam Suka (paix pour l’enfant) et renforcera la mise en œuvre du système d’information pour la protection de l’enfant (SIPRE). D’une valeur de plus de 55 millions de Fcfa, il comporte des ordinateurs de marque HP, des imprimantes Canon, des motos Yamaha, des armoires métalliques vitrées, des disques dures externes de 500 giga chacun et des clés USB de 32 giga chacune. Ce matériel permettra la mise en place des bases de données pour la protection de l’enfant d’ici fin 2017 dans les zones d’intervention du projet, notamment dans 20 communes des Cercles de Kéniéba, Bandiagara et Yanfolila.

Pour Mme le ministre, cet appui répond aux priorités de son département et aux besoins de renforcement du système de protection de l’enfant, à travers la mise en place d’un système d’information pour la protection de l’enfant (SIPRE). Cet état de fait favorisera l’opérationnalisation d’une base de données réaliste et renseignée selon les périodicités bien définies. Par ailleurs, Mme Traoré Oumou Touré a salué l’engagement du Canada à œuvrer pour le bien-être et la protection de nos enfants. Elle a également rappelé que dans notre sous-région, l’un des défis en matière de protection de l’enfant, demeure la production régulière des données pour une amélioration des connaissances, un meilleur engagement politique, institutionnel et un renforcement des programmes. « Cette situation nous pousse à analyser objectivement les perspectives et à nous engager dans un processus de renforcement des acquis de notre système de protection des enfants. D’où la Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant » a expliqué Mme le ministre.

Pour le directeur national de Right to play, l’initiative s’inscrit dans la continuation des appuis de son organisation à la mise en œuvre du plan d’action de la Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant. Il a aussi précisé que le département de la Promotion de la Femme constate qu’en dépit du combat quotidien de l’ensemble des intervenants, il existe un besoin évident de systématisation de toutes les informations relatives à la protection de l’enfant.

Démarré en 2016, le projet Jam Suka est un appui du gouvernement canadien en faveur de l’enfance au Mali. Il ambitionne, d’ici mars 2021, de contribuer à l’amélioration de la protection et du bien-être des enfants vulnérables particulièrement des filles dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti.

Sur une période de 5 ans, il travaillera à réduire plusieurs vulnérabilités, notamment celles qui touchent les enfants travaillant dans les mines d’or traditionnelles mais aussi ceux exposés aux mariages précoces, à l’excision et à la mendicité. Environ 70 000 filles et garçons seront concernés par cette intervention.

Anne-Marie KEITA