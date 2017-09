Promotion de la femme : L’ONG AGIR OFFRE UN NOUVEAU LOT DE MOULINS A DES ASSOCIATIONS FEMININES

L’épouse du président de la République et présidente de l’ONG Agir, Mme Kéita Aminata Maïga œuvre dans l’humanitaire depuis des années. Elle a offert hier aux associations de femmes 18 moulins et 100 nattes. Le coût global du don s’élève à plus de 18 millions de Fcfa.

La cérémonie de remise des moulins présidée par un représentant de l’ONG Agir, Salia Maïga s’est déroulée au siège de l’ONG à l’ACI 2000. On y notait la présence des bénéficiaires et nombre d’invités de marque.

Rappelons qu’en mai dernier, notamment à la veille du mois de Ramadan, Mme Kéita Aminata Maïga avait déjà remis 40 moulins multifonctionnels d’une valeur estimée à 40 millions de Fcfa aux associations des femmes de camps.

Par ces dons, la Première dame entend contribuer à l’amélioration du quotidien des femmes bénéficiaires de ces moulins.

Ainsi, 18 associations et groupements de femmes venant de Bamako, Kati, Kita, Sikasso, Kadiolo, Konna, Gao, Tessalit ont bénéficié de la générosité de la présidente de l’ONG Agir, une organisation qui s’emploie à créer le réflexe de l’assainissement chez nos compatriotes.

Composés de moulins multifonctionnels, de grandes nattes et accessoires, ce don a son utilité pour les associations de femmes. Selon Mohamed Salia Maïga, représentant l’ONG AGIR, cette action permettra de soutenir les femmes en milieu rural pour leur permettre de travailler, de produire et profiter des revenus. En outre, ces moulins permettront d’alléger certaines tâches ménagères.

Après avoir témoigné de sa reconnaissance à l’épouse du chef de l’Etat pour sa générosité, la présidente de l’Association pour la promotion des femmes de Kati Malibougou, Yeffin Fomba a souligné les multiples avantages à tirer de ces moulins. Ils permettront aux femmes de générer leurs propres ressources et d’aller ainsi vers leur autonomisation financière.

Véronique DIAKITé