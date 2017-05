Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel : DES EQUIPEMENTS VENUS A POINT NOMME

Des véhicules et du matériel informatique et bureautique ont été remis aux structures en charge de l’exécution de ce projet sur le terrain

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le sous-secteur de l’élevage auquel 20 véhicules pick-up neufs et du matériel informatique et bureautique ont été remis hier à la suite d’une cérémonie co-présidée à la direction nationale des productions et industries animales par le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé ainsi que le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé. Ce don d’une valeur totale de 523 millions de Fcfa a été financé par la Banque mondiale et le gouvernement. Il vise à renforcer les capacités des structures partenaires d’exécution du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS). Les structures bénéficiaires de ces véhicules double cabine de marque Toyota sont la direction nationale des productions et industries animales (DNPIA), la direction nationale des services vétérinaires (DNSV), les antennes de la direction régionale des services vétérinaires, celles de la direction régionale des productions et industries animales, l’Ordre des vétérinaires du Mali, le Système d’alerte précoce ainsi que le Centre national d’appui à la santé animale. Quant aux équipements informatiques et bureautiques, ils ont été répartis entre les services vétérinaires et leurs antennes régionales. Pour le ministre de l’Elevage et de la Pêche, « ces équipements, notamment les véhicules, sont venus à point nommé au moment où le PRAPS Mali est au beau milieu de sa 2ème année d’exécution essentiellement consacrée au démarrage des travaux d’aménagement et d’infrastructures pastoraux ». Toutes choses qui nécessitent, à en croire Mme Ly Taher Dravé, « beaucoup de visites de terrain et de contacts physiques avec les pasteurs et agropasteurs ». Avant de remercier la Banque mondiale pour ses appuis et attentions particuliers à l’endroit du sous-secteur, le ministre de l’Elevage et de la Pêche a félicité les structures bénéficiaires pour le choix porté sur elles. Un choix qui reflète leur importance et leur rôle dans l’atteinte des résultats du PRAPS. Lequel est une émanation de la déclaration de Nouakchott suite au forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé en octobre 2013. Il s’articule autour de 5 composantes à savoir l’amélioration de la santé animale, l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l’accès aux marchés, l’amélioration de la gestion des crises pastorales et la gestion du projet et l’appui institutionnel. Selon le coordinateur du PRAPS Mali Abdoul Wahab Diarra, sa structure intervient dans 10 régions, 39 cercles et 220 communes des zones à vocation pastorale et agropastorale. Il a lui aussi remercié la Banque mondiale et le gouvernement pour leur appui au pastoralisme.

Khalifa DIAKITÉ