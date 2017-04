Projet d’eau potable de Kabala : LE CHANTIER AVANCE À BON RYTHME

Le taux d’exécution global des travaux étant de 31%, la finalisation du chantier est prévue pour décembre 2018

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, et la directrice par intérim des opérations de la Banque mondiale, Paola Ridolfi, sont allés faire lundi le constat de l’avancement des travaux du chantier de production d’eau potable de Kabala. Ce gigantesque projet a pour objectif d’assurer l’approvisionnement correct et durable en eau potable de la ville de Bamako et environs. Il porte sur une réalisation en deux phases. La première concerne une nouvelle station de production de 144 000 m3 d’eau potable par jour. La deuxième porte sur une autre station avec une capacité qui va doubler la première. Le projet est financé à hauteur de 172 milliards de Fcfa par la Banque mondiale, l’Agence française de développement, l’Union européenne, la Banque européenne de développement. Les travaux sont confiés à la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP-SA). Son directeur général, Adama Tiemoko Diarra, a présenté le projet comme une initiative «gigantesque, inédite dans la sous région qui permettra de produire plus de 288.000 millions de litres d’eau par jour tout en boostant le taux d’accès à l’eau de 65% à 85%». Il a ajouté que le projet consiste aussi à densifier le réseau jusqu’à hauteur de 1400 kilomètres tout en doublant le linéaire actuel du réseau d’eau potable. Ceci aura pour finalité de desservir les populations des quartiers environnants de la ville de Bamako en quantité suffisante et en qualité d’eau potable. C’est par le site de construction des réservoirs d’eau de Baco-djicoroni Golf que le ministre Alhousseini et Paola Ridolfi ont entamé cette visite d’inspection. Le coordinateur du projet d’approvisionnement en eau potable de Kabala, Mamadou Sangaré, a expliqué que le chantier de construction de ces deux réservoirs d’eau de 10.000 m3 se déroule normalement. «Aujourd’hui, les travaux sont bien avancés. Nous sommes à 94%. La réception aura lieu normalement en fin juillet. Mais d’ici là, nous sommes en concertation pour la construction de deux autres réservoirs de 10.000 m3. Ce qui nous portera aux 40.000 m3 prévus par le schéma directeur», dira Mamadou Sangaré, avant de confirmer que la réalisation de ces infrastructures permettra d’alimenter toutes les communes de Bamako à l’horizon 2020. «L’importance de ce projet pour nous est exceptionnelle. C’est pour montrer que la population de Bamako et du Mali a droit à l’eau potable. Ce projet est soutenu et fiable. Il est vraiment essentiel pour la réduction de la pauvreté, le démarrage des activités économiques et l’amélioration de la santé. Nous allons continuer à investir à Bamako et dans les villes secondaires», a assuré la directrice par intérim des opérations de la Banque mondiale. Paola Ridolfi a, par ailleurs, indiqué que les requêtes formulées par la SOMAPEP sont justifiées par rapport aux besoins car l’objectif final étant d’augmenter l’accès à l’eau potable. Elle a donné l’assurance que ses équipes techniques vont évaluer ces requêtes. Après le chantier de Baco-djicoroni Golf, qui emploie plus de 150 personnes par jour, la délégation s’est rendue sur le site de la station de pompage de Kabala qui couvre 7 hectares. Ici, les visiteurs du jour ont été, d’abord, accueillis dans une salle pour un briefing, avant de faire le tour des différentes installations en chantier. Il s’agit des sites de prise d’eau sur le fleuve Niger, de canalisation, de stockage, de traitement et de distribution. Les responsables du site ont assuré que les travaux avancent normalement. Le taux d’exécution global est de 31%. La fin des travaux est prévue pour décembre 2018. Le site emploie de nos jours plus de 400 personnes qui exploitent des gros engins de travaux publics comme les grues mobiles et immobiles, les pelles hydrauliques, etc. Ibrahim A. Touré, stagiaire à l’entreprise «Cira Mali», travaille sur le chantier depuis plus de 3 mois. «Ici, notre travail consiste à contrôler les travaux déjà exécutés, à voir si ce qui est fait est conforme au plan approuvé qu’on nous a donné», a expliqué le jeune ingénieur. Il a indiqué que le chantier est entièrement divisé en 3 lots. Le premier concerne la réalisation d’une prise d’eau s’étendant sur 710 mètres, jusqu’à la station de traitement. Lequel constitue le 2ème lot. Quant au 3ème lot, il s’agit de la canalisation qui servira de refoulement d’eau traitée depuis la station de reprise de Kabala parcourant 9,7 kilomètres jusqu’aux réservoirs de Baco-djicoroni. A la fin de la visite, le ministre de l’Energie et de l’Eau s’est dit satisfait de l’avancement des travaux. «Nous sommes à notre seconde visite de cet ambitieux projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Il y a 45 jours, nous étions ici pour voir les travaux de terrassement qui étaient en cours. Aujourd’hui, l’état d’avancement est très satisfaisant», a déclaré Malick Alhousseini. «Le calendrier est bien tenu. Nous allons maintenir les missions de suivi pour encourager les entreprises, les bureaux d’étude dans l’exécution du projet afin que nous soyons au rendez-vous», a-t-il précisé. Enfin, le ministre a rassuré les populations que conformément aux instructions du président de la République, le projet sera réalisé d’ici fin décembre 2018.

Seydou TANGARA