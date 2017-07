Projet de relecture de la loi électorale : CONCERTATION SUR LES POINTS D’ACHOPPEMENT

Le projet gouvernemental de relecture de la loi électorale était au centre d’une séance d’échanges qui a regroupé hier le ministre de l’Administration territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly, les partis politiques et la Commission électorale nationale indépendante (CENI). La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion dudit département.

Le projet de relecture présenté par le ministre Coulibaly propose de faire des modifications et de combler certaines insuffisances.

Il (le projet de relecture de ladite loi) concerne le vote anticipé des forces de défense et de sécurité, l’absence de dispositions relatives à la proclamation des résultats provisoires du scrutin référendaire par le ministre de l’Administration territoriale (aujourd’hui ce dernier n’est soumis à aucun délai de proclamation de résultats provisoires) et l’absence de commission de centralisation des résultats du référendum.

L’application de la première disposition relative au vote anticipé des militaires est, selon le gouvernement, très difficile et remet en cause le secret militaire concernant l’effectif des forces armées et de sécurité du Mali. En effet, la mise en œuvre de cette disposition suppose l’extraction des listes électorales générales des effectifs des éléments des forces armées et de sécurité. « Cela dévoile l’effectif de nos forces, dont les identités seront rendues publiques » par l’établissement d’une liste électorale exclusivement militaire, a averti le chef du département de l’Administration territoriale. Le vote par anticipation de nos forces de défense avait été inspiré pour la sécurisation des scrutins. En effet, elles ont la lourde tâche (forces armées et de sécurité) d’assurer la sécurité pendant le scrutin. Mais cette disposition de la loi en vigueur est d’une application très difficile. La création de circonscriptions électorales militaires prévue par les textes est également très difficile à cause de la mobilité de cette partie importante de la société. « Des militaires peuvent être en service pendant quelques mois dans une localité, mais ils peuvent être appelés à servir ailleurs », a expliqué le ministre Coulibaly. Selon lui, il faut supprimer le vote par anticipation qui, en plus, coûtera cher à l’Etat malien. « D’un côté, c’est une modification que nous voulons apporter, et de l’autre des insuffisances et lacunes qui ont été constatées et qu’il faut combler », a confié le ministre Coulibaly à la presse à la fin des échanges au cours desquels les journalistes ont été tenus à l’écart . « Il n’ y avait pas de désaccord en tant que tel, nous devons revenir dans deux semaines pour voir les propositions concernant les commissions de centralisation pour le scrutin référendaire», a insisté le ministre Coulibaly. Par ailleurs, la réunion s’est mise d’accord sur la préparation d’un projet de loi qui va, pour l’instant, renoncer au vote par anticipation des militaires, a souligné le chef du département. L’organisation matérielle et logistique du scrutin référendaire était aussi au nombre des préoccupations de certains des participants lors de cette réunion. Ils ont demandé si les conditions matérielles étaient réunies pour le scrutin référendaire, « oui » leur a répondu le ministre Tiéman Coulibaly qui a regretté l’absence des partis de l’opposition. « La dernière fois, j’ai lancé un appel, je leur ai tendu la main. Je pense que je vais envisager de rendre visite à l’opposition pour voir dans quelles conditions nous pouvons obtenir leur participation à ce cadre de concertation.

Nous ne voulons rien faire qui puisse être porteur de division, de divergence, de radicalisation de position », a expliqué le ministre Tiéman Coulibaly. Lequel a expliqué que son département est chargé de veiller à la bonne organisation des élections, de mettre en place le matériel électoral. Et le ministre Coulibaly d’ajouter que l’Administration joue son rôle et qu’elle a besoin de l’apport de tous.

Khalifa DIAKITÉ