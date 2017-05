Prix Marc-Vivien Foé : LE SACRE DE JEAN MICHAËL SERI

L’international ivoirien, Jean Michaël Seri a été désigné hier meilleur footballeur africain de France, par un jury de journalistes spécialisés et de consultants. Le milieu de terrain de Nice devient ainsi le deuxième international ivoirien, après Gervinho en 2010 et 2011, à remporter le prestigieux trophé. Jean Michaël Seri a séduit la plupart des 66 jurés et a obtenu 255 points contre 126 pour Riyad Boudebouz, et 97 pour Benjamin Moukandjo. L’Eléphant a réalisé une saison formidable avec l’OGC Nice, séduisant troisième de Ligue 1, en étant une des pièces maîtresses du dispositif de Lucien Favre, l’entraîneur. Seri a inscrit avant la 37e journée 6 buts dont 5 à domicile et s’est fendu de 10 passes décisives. Jean Michaël Seri a donc confirmé les belles dispositions qu’il avait déjà affichées lors de sa première saison niçoise. Lorsqu’il évoluait encore dans le championnat ivoirien à l’ASEC Mimosas en Côte d’Ivoire, on invoquait déjà sa vision du jeu, sa façon de sécuriser ses coéquipiers et de casser les lignes. Avec les Eléphants, Jean Michaël Seri sera à n’en pas douter un élément qui deviendra incontournable. Lui qui rêve d’une Coupe du monde. « Il est en train de s’installer, avait déclaré à L’Équipe son ancien coach Michel Dussuyer avec la Côte d’Ivoire. Il doit prendre ses marques comme il l’a fait à Nice. » Inconnu à l’été 2015, Jean Michaël Seri est désormais un joueur incontournable du Championnat de France dont il est l’actuel deuxième meilleur passeur.