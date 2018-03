Primature : UNE DÉLÉGATION DU PROGRAMME AMÉRICAIN «INITIATIVE POUR LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ» REÇUE PAR LE CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu en audience, mercredi en fin d’après midi, une délégation du programme américain ‘’Initiative pour la gouvernance de la sécurité’’ (dont le sigle en anglais est S.D.I), conduite par l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Paul Folmsbee. C’était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Salif Traoré, du chef d’Etat-major particulier du président de la République, général Oumar Dao, de plusieurs autres hauts gradés et de quelques collaborateurs du chef du gouvernement. A l’issue de la rencontre, l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali a confié qu’à travers le programme ‘’Initiative pour la gouvernance de la sécurité’’ qui a commencé avec le président Obama, son pays travaille avec les ministères de la Défense, de la Sécurité et de la Justice du Mali pour améliorer leurs systèmes de gouvernance. «Nous avons fait beaucoup de progrès, nous avons des liens forts avec toutes les parties ici. Nous sommes venus avec nos experts des Etats-Unis pour travailler avec les experts du Mali. Les échanges étaient très bons», s’est réjoui le diplomate américain. Parlant spécifiquement de l’audience avec le Premier ministre, l’ambassadeur Folmsbee a indiqué que les échanges ont porté sur les systèmes de salaires, de ressources humaines, des finances et sur tous les aspects administratifs des ministères ci-dessus mentionnés.

Massa SIDIBÉ