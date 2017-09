Primature : LE PREMIER MINISTRE REÇOIT LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a reçu en audience, hier dans l’après-midi, le président de la Commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza qui séjourne dans notre pays dans le cadre de la 10ème réunion statutaire du Conseil de convergence des ministres de la CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

A sa sortie d’audience, Marcel Alain de Souza a déclaré qu’il était venu féliciter le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et l’ensemble du gouvernement pour la sagesse qui a prévalu au renvoi du projet de révision constitutionnelle qui avait suscité des débats houleux. L’hôte du jour a également salué le chef de l’Etat pour ses efforts en faveur du retour de la paix et la réconciliation, dont le plus remarquable est l’arrivée du gouverneur Sidid Mohamed Ichrach à Kidal.

Le président de la Commission de la CEDEAO a aussi salué le leadership de notre pays dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.

Par ailleurs, Marcel Alain de Souza a annoncé la tenue en octobre prochain d’un forum stratégique qui se focalisera sur la lutte contre le terrorisme dans la région de la CEDEAO. Au cours de ladite rencontre, les participants vont analyser comment équiper la Force conjointe du G5 Sahel. Pour Marcel Alain de Souza, il urge de créer une synergie entre la CEDEAO et le G5 Sahel en vue d’enregistrer des résultats encourageants dans la lutte contre le terrorisme.

Abordant la problématique de la question de la monnaie unique, le président de la Commission de la CEDEAO a rappelé les difficultés qui ont fait que ce projet ne s’est pas toujours concrétisé. En effet, le calendrier initial de mise en œuvre de la monnaie unique dans l’espace Cédéao prévoyait la mise en circulation d’une monnaie commune des pays membres de la Zone monétaire ouest-africaine (Zmao) en 2003, puis la fusion de cette zone avec l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) dans une union économique et monétaire de la sous-région en 2004. Ce calendrier a été modifié à plusieurs reprises.

Marcel Alain de Souza a annoncé que la réunion des chefs d’Etat de la CEDEAO prévue en octobre prochain sera l’occasion d’élaborer une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du projet de monnaie unique dans l’espace communautaire.

Mariam A. Traoré