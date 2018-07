Présidentielle 2018 : MOUSSA SINKO COULIBALY PRÔNE LE CHANGEMENT

C’est chez lui à N’Djifina (Fana) que le candidat de la Plateforme pour le changement, Moussa Sinko Coulibaly, a officiellement lancé, dimanche dernier, les activités de sa campagne pour l’élection du 29 juillet prochain. Vêtu en veste noire, chemise blanche assortie d’une cravate noire raillée, Moussa Sinko Coulibaly fera son apparition sur le terrain municipal à bord d’un Prado noir vers 17h. Accompagné de son épouse, Mme Coulibaly Awa Kamaté, le candidat de la Plateforme pour le changement fera le tour du stade pour saluer une foule de partisans et soutiens sortis massivement.

Dans son intervention, le secrétaire général de la Plateforme pour le changement de Fana a assuré le candidat du soutien de tous les militants et sympathisants de sa localité. Pour lui, le Mali a besoin de changement, car les politiques n’ont pas répondu aux attentes des populations. Il a souhaité la victoire finale à son candidat, ajoutant que tout le Mali est acquis à sa cause.

Prenant la parole, le candidat de la Plateforme pour le changement a dénoncé «le clientélisme, la gabegie» auxquels est confronté le pays depuis 5 ans. Ces actes, a-t-il dit, font qu’il n’y a pas de sécurité ni de développement économique. Par ailleurs, Moussa Sinko Coulibaly a déclaré être venu expliquer son projet de société aux populations de Fana ainsi qu’à tous les Maliens. Il a également revélé qu’il fera le tour du Mali pour mobiliser tout le monde autour de l’idéal du changement qui pourrait commencer au lendemain de l’élection du 29 juillet.

Parlant de sa stratégie de campagne pour accéder à Koulouba, le candidat de la Plateforme pour le changement a laissé entendre que les Maliens ont soif de changement. «Nous proposons la voie qui nous permettra d’aller à ce changement», a-t-il expliqué. Pour Moussa Sinko Coulibaly, le changement n’est autre que l’école pour tout le monde, les opportunités économiques pour tous, mais également la paix, la sécurité sur l’ensemble du territoire national et l’emploi pour tous les jeunes. «Nous devons mettre fin au mandat de l’équipe actuelle et donner l’opportunité à tous les Maliens d’avoir accès à la prospérité et au développement», a-t-il insisté.

S’exprimant sur la mobilisation, Moussa Sinko, s’est dit “très satisfait et très content” de voir tout ce beau monde acquis à sa cause. “Nous allons surtout travailler et continuer à expliquer ce que nous faisons depuis plusieurs mois, à savoir que le changement est possible et que personne ne doit rester en marge de cette élection du 29 juillet pour amener le changement dans la gouvernance actuelle», a-t-il enfin déclaré.

Abdoul Karim

COULIBALY