Présidentielle 2018 : «LE MOUVEMENT LE MALI EN MARCHE» SOUTIENT LE PRÉSIDENT IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

«Le Mouvement le Mali en marche» a organisé, dimanche dernier, au Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ, un meeting de soutien en faveur de la candidature du président Ibrahim Boubacar Keita.

La rencontre était présidée par le président du Mouvement le Mali en marche, Mohamed Ali Ag Ibrahim, ministre du Développement industriel, en présence de membres du gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta et de son collègue en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra. Y étaient également présents en nombre les militants et les sympathisants du Mouvement.

Dans son intervention, le président du Mouvement le Mali en marche a soutenu qu’après avoir analysé le contexte socio-politique national, sa formation politique apporte son soutien indéfectible et sans réserve au candidat IBK, ajoutant que celui-ci est le meilleur choix. «Donc, ce n’est pas un choix du hasard mais plutôt un choix mûri et réfléchi», a dit le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim

En outre, le patron du Mouvement le Mali en marche a témoigné que les qualités d’homme d’Etat sage, intègre et visionnaire du président IBK ne laissent personne indifférent. «Ses valeurs de paix, de justice sociale et d’équité au quotidien, témoignent à suffisance de son amour pour le peuple malien», a ajouté le ministre.

Selon lui, le parcours, les engagements et les prises de position du président IBK montrent à suffisance qu’ «agir ensemble et autrement pour l’avenir» est, pour lui, une question centrale. «Le combat que nous menons a besoin d’un homme d’Etat comme lui, dont la vision fédératrice nous conduira à atteindre nos objectifs avec les valeurs que nous défendons», a justifié le président du Mouvement.

Il a ensuite indiqué que pour lui, aucune ambition personnelle n’habite le président Keïta, ni aucune volonté de durer au pouvoir. «Il ressent seulement et simplement le profond désir de poursuivre son devoir qui est de servir au mieux le Mali en ces heures, où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées».

C’est pourquoi, ajoute-t-il, le Mouvement s’engage à lui renouveler sa confiance pour lui permettre de relever entièrement et définitivement le triple challenge, notamment la restauration de la paix, la reconquête de l’unité et la réussite de la réconciliation nationale.

Par ailleurs, Mohamed Ali Ag Ibrahim a demandé aux militantes et militants de l’association d’être prudents et sereins car, selon lui, des vendeurs d’illusion viendront les embrouiller pour les détourner de leur conviction. «Restons vigilants, soudés, unis et solidaires derrière notre candidat pour faire face, et avec responsabilité, à tous les défis liés à ces élections», a-t-il conclu.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a déclaré qu’en cinq ans, malgré le contexte difficile, le président Keita a su redonner l’espoir au peuple grâce aux nombreuses actions menées. «En cinq ans, ces actions ont impacté positivement tous les secteurs de la vie socio-économique de notre pays», a constaté Amadou Koïta. Ajoutant que c’est un homme qui a su donner le meilleur de lui-même et dont le bilan positif mérite d’être capitalisé, consolidé, et prolongé.

Par ailleurs, le ministre Koïta a saisi l’occasion pour demander à tous les Maliens d’aller retirer leur carte d’électeur afin d’accorder un second mandat au président IBK. «Soutenir IBK, c’est soutenir la paix, le vivre ensemble, la stabilité, la sécurité, et le développement», a-t-il conclu.

Bembablin

DOUMBIA