Présidentielle 2018 : LA CAMPAGNE ÉLECTORALE S’OUVRE LE 7 JUILLET 2018

Dans un communiqué de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Danioko, présidente de l’institution, informe les citoyens que «la campagne électorale liée au premier tour de l’élection du président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) s’ouvre le 7 juillet 2018 après l’arrêt de proclamation de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle».

A cet effet, la cour rappelle l’article 70 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant Loi électorale que la campagne électorale est ouverte à partir du vingt et unième jour qui précède le jour du scrutin pour l’élection du président de la République et des députés, ainsi que sa lettre circulaire n°001/P-CCM du 20 février 2018 indiquant aux pouvoirs publics et aux acteurs politiques, les dispositions constitutionnelles et législatives qui encadrent les élections, notamment les conditions d’éligibilité et d’inéligibilités.

De même, la cour invite les citoyens à se conformer aux dispositions en la matière en exploitant les fascicules élaborés par ses soins pour une participation citoyenne aux élections. Lesdits fascicules sont téléchargeables sur le site web de la cour : www.courconstitutionnelle.ml. «En tout état de cause, la Cour constitutionnelle jouera toute sa partition, conformément à ses attributions constitutionnelles pour des élections crédibles et apaisées», conclut le communiqué.