Pouponnière : La générosité des épouses de diplomates

Les épouses d’ambassadeurs ont vraiment le cœur sur la main. Elles en ont administré la preuve en se rendant au chevet des enfants du Centre d’accueil et de placement familial ou Pouponnière pour leur témoigner leur solidarité et compassion mais aussi leur faire don de vivres et d’articles divers.

Cette donation qui s’inscrit dans la célébration de la Journée internationale de la femme était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba. On y notait aussi la présence de la directrice de la Cité des enfants, Amina Cissé et sa collègue de la Pouponnière, Mme Diarra Aminata Diabaté et nombre d’invités de marque.

Ce don composé de lait en poudre, farine infantile, couches de bébés, de vêtements, jouets et produits d’entretien, permettra de soulager les pensionnaires de la Pouponnière.

Selon Mme le ministre, cette générosité va au-delà de la symbolique. Elle témoigne éloquemment de la solidarité à l’endroit de ces mômes sur lesquels le sort s’est acharné. Il s’agit des enfants démunis du Centre d’accueil et de placement familial. Par ailleurs, Oumou Ba a expliqué que l’une des difficultés majeures du centre d’accueil, reste la pléthore d’enfants par dortoir et par nounou. Le ministre en charge de la Promotion de la Femme a aussi souligné le besoin pressant en lait de 1er, 2è et 3è âge, de farines infantiles, entre autres.

En outre, Mme le ministre a sollicité le soutien des visiteuses de marque pour qu’elles fassent, au regard du nombre croissant des pensionnaires du centre, des projets de vie pour leur devenir.

Mme Ben Baba, porte-parole des épouses de diplomates a rappelé les motivations qui sous-tendent leur générosité avant de remercier les autorités.

Quant à l’épouse de l’ambassadeur du Burkina Faso, Mme Lougué Phoebé, elle a affirmé que les femmes de diplomate éprouvent de la compassion pour les enfants abandonnés ou orphelins. « Ceux-ci n’ont pas voulu être dans cette situation précaire. C’est avec joie que nous faisons ce don pour contribuer à la prise en charge de ces tout- petits ».

Il est bon de rappeler que le Centre d’accueil qui est actuellement engorgé, emménagera ce mois-ci dans un nouveau site à Niamakoro.

La construction de ce nouveau centre a été financée par l’Etat.

Sidy Ahamadou BAH