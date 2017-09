Politique nationale genre : PLUS D’ENGAGEMENT ET D’ACTIONS CONCRETES

Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé, vendredi dernier à la Primature, la toute première session du Conseil supérieur de la Politique nationale genre (CS-PNG). Le thème était : «La prise en compte accélérée du genre dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement, rôle des acteurs étatiques et non étatiques».

La session s’est déroulée en présence des membres du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers (PTF). Y étaient aussi les représentants des organisations féminines et de la société civile.

Notre pays a souscrit à des engagements internationaux et régionaux en matière de droits humains en général et de droits des femmes en particulier. Il s’est engagé à travers ces conventions mais aussi sa constitution à intégrer la question de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes comme une des conditions pour construire et parvenir au développement inclusif équitable et durable.

C’est dans cette vision que le gouvernement a adopté la Politique nationale genre (PNG) et son premier plan d’action nationale (2011-2013) en novembre 2010 comme cadre de référence pour la promotion de l’égalité et l’équité hommes/femmes dans tous les secteurs mais aussi à tous les niveaux de la société. L’adoption et la mise en œuvre de cette politique, assurées par l’ensemble des acteurs de développement, ont été confortées par la création d’un mécanisme institutionnel de suivi de mise en œuvre.

Selon le Premier ministre, notre pays se trouve à un tournant décisif avec l’adoption de l’agenda 2063 de l’Union africaine (UA) : «L’Afrique que nous voulons» dont l’un des objectifs est l’égalité totale entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie. A cela, s’ajoute l’agenda mondial 2030 pour le développement durable dont l’objectif 5 est consacré à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et detoutes les filles et à la Vision 2020 de la CEDEAO. En outre, il y a aussi la prise en compte effective du genre dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali (2016-2018) a précisé le chef du gouvernement.

Par ailleurs, Abdoulaye Idrissa Maïga a déclaré que la volonté politique du président de la République s’est affirmée et matérialisée par les bonnes pratiques malgré les contraintes connues de tous.

Le Premier ministre a aussi indiqué que la tenue de cette session inaugurale est fondamentale car elle va permettre d’identifier les défis qui y sont liées et de proposer des réformes adéquates pour avancer.

Quant au ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré, elle a expliqué que la session constitue un moment d’engagement et de résolution pour accélérer l’amélioration de l’égalité homme/femme particulièrement la condition de la femme et de la petite fille, à travers la mise en œuvre de la PNG. Mme le ministre a déploré les obstacles qui jalonnent la mise en œuvre de cette PNG. Ces obstacles sont, entre autres, la faible appropriation de la PNG par les acteurs, l’insuffisance du niveau d’intégration du genre dans les politiques publiques, la faible prise en compte du genre dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation et le retard dans la mise en œuvre effective du mécanisme institutionnel du suivi de la PNG.

Au cours de cette première session, les intervenants ont exprimé des préoccupations, notamment le non respect des quotas attribués aux femmes dans les instances électives, l’accès des femmes aux terres, l’excision et le mariage précoce.

Le représentant des partenaires techniques et financiers, Maxime Houinato a rassuré sur le soutien des PTF à s’investir pour la mise en œuvre de la PNG.

Il a invité les acteurs de la promotion féminine à plus d’engagement, de responsabilité et d’actions concrètes pour atteindre les objectifs assignés à la Politique nationale genre.

Anne-Marie KEITA