Pharmacie populaire du Mali : RÉSOLUMENT DANS LA DYNAMIQUE DE MODERNISATION

La Pharmacie populaire du Mali (PPM) a tenu mardi dans ses locaux la 83ème session ordinaire de son conseil d’administration. La session était présidée par Dr Moussa Sanogo, président du conseil d’administration de la PPM. C’était en présence des administrateurs et de ses proches collaborateurs. La session a été consacrée à l’examen et l’adoption du projet de budget 2017.

Dans ses propos liminaires, le président du conseil a indiqué que la présente session intervient à un moment où cette entreprise poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique 2015-2019. En effet, il a souligné que la phase de conception et de financement du projet de construction d’entrepôts modernes à Bamako, Mopti, Kayes, Koulikoro est en cours. Par ailleurs, Dr Moussa Sanogo a estimé qu’au plan des activités opérationnelles, l’année 2016 a été marquée par une maitrise des besoins du secteur public en médicaments essentiels bien que des efforts supplémentaires doivent être consentis, avec un taux de disponibilité des médicaments du panier de l’ordre de 96,58% sur toute la pyramide sanitaire.

Durant l’année précédente, la PPM a procédé à la distribution effective de 26 253 kits césarienne pour un coût global de 1.153.504.100 Fcfa dans l’ensemble des structures sanitaires publiques habilitées.

En outre, il importe de signaler que le projet budgétaire 2017 de la PPM s’élève 11 milliards 953 millions. Le résultat net à réaliser cette année est de l’ordre de 411 millions de Fcfa contre 406 millions de Fcfa en 2016 soit une hausse de 1,24%. Ensuite, s’agissant des investissements programmés, ils sont de 4 milliards 630 millions, un niveau jamais atteint, selon le PDG de la PPM.

Quant à la croissance attendue au niveau des ventes et des achats respectivement, 8,54% et 9,29% par rapport à 2016, elle traduit un regain d’activités qui se caractérise par une amélioration du niveau des servies rendus par la PPM.

Pour conclure, Dr Moussa Sanogo a invité les membres du conseil à délibérer en toute sérénité dans l’intérêt de la PPM et conformément aux objectifs assignés par l’Etat malien à travers le contrat Plan ETAT-PPM.

Babba B. Coulibaly