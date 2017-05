Partenariat public-privé : BIENTOT UNE CITE POUR LES MALIENS DES ETATS-UNIS

602, c’est le nombre de logements qui sera bientôt construits pour les Maliens des Etats-Unis d’Amérique. Ce projet de construction d’une cité d’une valeur de 33 milliards de Fcfa a fait l’objet d’une signature de convention entre le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, la Banque internationale pour le Mali (BIM), l’Association Mali millionnaire club (MMC) et la société SACO Cameroun Branch Mali. La cérémonie de signature de convention s’est déroulée, vendredi dernier, dans les locaux du département des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine en présence du ministre Dr Abdramane Sylla, du directeur général de la BIM Assen Ouastani et du représentant du MMC Kalilou Diakité. Cette cité qui va permettre à nos compatriotes vivant aux Etats-Unis d’avoir des « chez soi » va notamment accroitre le parc de logements de notre pays.

Le ministre Sylla a rappelé que beaucoup de nos compatriotes sont confrontés à des problèmes de logements. C’est pour cela, a-t-il expliqué, que son département a accordé un avis favorable à la demande de construction de logements au profit de l’Association Mali millionnaire club (MMC) des Etats-Unis d’Amérique. Mais aussi en raison de l’engouement qu’a suscité ce projet auprès de ses membres à travers leur adhésion massive.

Pour le Dr Abdramane Sylla, cette signature de convention vient donc magnifier l’exemplarité d’un modèle de partenariat public-privé basé sur le principe des prêts promoteurs et acquéreurs. Elle participe de la mise à contribution de son département à l’accroissement du parc de logements de l’Etat malien, un des objectifs de la Stratégie nationale de convention du logement au Mali (SNL). Cette stratégie a été adoptée par le gouvernement le 10 octobre 1995.

Aussi, le présent projet participe de la mise en œuvre de l’axe n° 1 de la Politique nationale de migration du Mali qui souligne « la protection et la sécurisation des migrants et des membres de leur famille ». Le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine précisera ensuite qu’à travers cette convention, l’apport du gouvernement sera de faciliter l’attribution des terres et la BIM assurera le préfinancement. Dr Abdramane Sylla est convaincu que la concrétisation de cette « brillante initiative va considérablement améliorer les conditions de vies des maliens des Etats-Unis d’Amérique ». Le ministre Sylla n’a pas manqué d’inviter les adhérents à constituer rapidement leur apport personnel dans leur compte ouvert à la BIM – sa. « La réussite de ce programme pilote permettra à mon département de dupliquer ce programme au profit d’autres Maliens de l’extérieur, a-t-il expliqué.

A sa suite, le directeur général de la BIM – sa indiquera que cette convention vient répondre aux préoccupations des Maliens de l’extérieur tout en leur permettant de contribuer au développement économique de notre pays. Il a souligné l’intérêt de sa banque pour les Maliens de l’extérieur. « On fait ça depuis 25 ans. On souhaite le pérenniser et même le développer », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agit non seulement pour la banque de leur faciliter le transfert mais aussi de les aider par l’acquisition d’un bien immobilier.

Pour le représentant de MMC Kalilou Diakité, c’est un rêve qui se réalise enfin avec la concrétisation de ce projet.

Fatoumata NAPHO