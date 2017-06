Palais de Koulouba : QAUTRE AMBASSADEURS PRESENTENT LEURS LETTRES DE CREANCE

Il y avait un intense ballet diplomatique, vendredi après-midi à Koulouba, à la faveur de la présentation des lettres de créance de quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, représentant des pays amis du Mali. Le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, les a reçus un à un selon un ordre protocolaire bien défini. Le premier diplomate introduit auprès du président de la République était Miguel Gomes De Aranda Villen, le nouvel ambassadeur du royaume d’Espagne dans notre pays. Celui qui s’attachera, désormais au

raffermissement des liens de coopération entre les peuples malien et espagnol est diplomate depuis 1988. Il occupe le rang de ministre plénipotentiaire de 3e classe. La coopération bilatérale entre l’Espagne et le Mali, déjà exemplaire, connaîtra un essor certain, au regard de la riche carrière du nouveau représentant de ce pays occidental qui, comme le nôtre, est dépositaire d’une riche civilisation. Miguel Gomes De Aranda Villen, natif de Madrid, a soufflé ses 60 bougies le 4 mars dernier. Ce diplomate de carrière a servi son pays à Islamabad (capitale du Pakistan), Ankara (Turquie), Dublin (Irlande), Tripoli (Libye), Moscou (Russie), Brasilia (Brésil) et

Melbourne (Australie). Le diplômé de licence en droit est titulaire de nombreuses décorations de son pays pour services de qualité rendus. La dernière distinction est le commandeur de l’Ordre du mérite civile, décerné le 6 juin 2012. Le deuxième ambassadeur reçu par le chef de l’Etat était celui de la République islamique d’Iran. Mohammad Movahed est né le 22 juillet 1962. Docteur en histoire à l’Université Manasagan Gutri en Inde, ce diplomate a été préfet de la ville iranienne de Firizkou avant d’embrasser une carrière de diplomate. Nommé à plusieurs reprises en qualité d’expert au bureau du ministre des Affaires étrangères de son pays, il était le directeur du bureau de la logistique du département jusqu’à sa nomination comme ambassadeur dans notre pays. Les relations de coopération entre Téhéran et Bamako, profiteront, à coup sûr, de l’engagement du nouvel ambassadeur iranien. La coopération entre nos deux peuples s’articule essentiellement autour du commerce, à travers la tenue de forums irano-maliens, visant à développer et fluidifier le circuit économique entre les deux pays. Le troisième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l’Etat, représente la République d’Azerbaïdjan avec résidence à Rabat (Maroc). Tarik Ismail Oglu Aliev est le doyen d’âge de la cohorte de diplomates reçus par le président Keita vendredi. Né à Bakou en 1944, il est titulaire d’un doctorat en philosophie et d’un certificat d’études en relations internationales obtenu à Paris. Dans une autre vie, il a enseigné à l’Université de Bakou. C’est en 1993 qu’il intégra le monde de la diplomatie en qualité de conseiller à la représentation de son pays en France. Les dirigeants de nos deux pays ont clairement affiché leur volonté de rapprochement. La preuve éloquente est la récente visite du président Keita à Bakou qui fut un franc succès diplomatique. Les deux parties avaient, au cours de cette visite, promis de concrétiser les promesses tenues, en matière culturelle et militaire. Enfin, le dernier ambassadeur introduit auprès du président Ibrahim Boubacar Keita était

Mme Trudie Tshiwa Amulungu de la Namibie avec résidence à Dakar. Cette diplomate, accréditée dans notre pays par le président Hage Geingob, aura désormais la lourde charge d’entretenir et de développer un rapprochement prometteur entre la Namibie et le Mali. Impossible de ne pas évoquer les visites réciproques de nos deux présidents, ayant pour but de développer la coopération sud-sud, notamment dans les domaines militaires et miniers. Lors des visites effectuées par le chef de l’Etat et le Premier ministre maliens à Windhoek, il a surtout été question d’ouvrir au plus vite des chantiers de coopération qui soient porteurs de résultats. Des conventions ont été envisagées dans divers domaines. C’est dire que la nouvelle ambassadeur aura la tâche de concrétiser la volonté politique affichée par les dirigeants de nos deux pays. Professeur de langue, devenue diplomate en 2015, elle est forte d’une expérience de terrain dans le monde scolaire. Avec chacun des diplomates, comme le commande les usages protocolaires, le président Keita a eu un bref entretien dans ses bureaux à Koulouba.

Amadou M. CISSE