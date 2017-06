Palais de Koulouba : LES AMBASSADEURS D’AUSTRALIE ET DE CROATIE PRESENTENT LEURS LETTRES DE CREANCE AU CHEF DE L’ETAT

Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, vendredi au palais de Koulouba.

Il s’agissait de Andrew Barnes de l’Australie et de Matin Andrakasevic de la République de la Croatie. Les deux diplomates chevronnés ont été introduits chez le chef de l’Etat par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

C’était en présence du directeur de cabinet du chef de l’Etat, Dr. Ibrahima Traoré, du chef d’Etat-major particulier du président de la République, le général de brigade Oumar Daou, du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Moustapha Ben Barka et de l’ambassadeur conseiller diplomatique du chef de l’Etat, Mahamadou Nimaga.

Le nouvel ambassadeur de l’Australie dans notre pays avec résidence à Accra (Ghana), Andrew Barnes, est né le 23 avril 1963.

Il étudia à l’Université de Stockholm et parle allemand et français. Andrew Barnes a servi dans beaucoup d’instances diplomatiques de son pays avant d’être nommé au Mali. La coopération bilatérale entre notre pays et l’Australie peut se développer dans le domaine minier où l’Australie a une grande expérience.

Le nouvel ambassadeur agréé de la République de Croatie dans notre pays réside à Alger (Algérie). Diplomate chevronné, Matin Andrakasevic a affiché une volonté ferme de construire le sous-bassement d’une coopération profitable aux deux pays. Après avoir reçu les lettres de créance, le chef de l’Etat s’est entretenu avec les deux diplomates.

Amadou M. CISSE