Paix et réconciliation à Mopti : LE MOUVEMENT POUR L’UNITÉ DU MALI APPORTE SA CONTRIBUTION

Le Mouvement pour l’union des Maliens (MUM) est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Porté sur les fonts baptismaux en fin 2016, il a organisé une caravane pour la paix et la cohésion qui a sillonné, du 24 février au 12 mars dernier, les 8 cercles de la Région de Mopti. Cette activité a été appuyée par le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale et la Coopération allemande, à travers le GIZ-PASP.

Ainsi, les responsables du MUM ont souhaité que la cérémonie de remise des attestations aux participants à la caravane soit aussi parrainée par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar. Cette cérémonie qui a eu lieu lundi 19 mars dans la salle de réunion du département, a regroupé tous les caravaniers et certains membres du bureau du MUM.

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a exprimé toute sa reconnaissance aux efforts du MUM. Mohammed El Moctar estime que cette action de Harouna Sankaré du mouvement constitue un appui incontournable de nos jours pour réconcilier les enfants de ce pays. Il a assuré de la disponibilité de son département à soutenir les actions du MUM.

Le président du MUM s’est dit reconnaissant au gouvernement et à son partenaire le GIZ-PASP pour l’appui technique et financier qui a permis la réalisation de cette caravane. «C’est pour apporter, de façon symbolique, leur contribution dans la prévention des conflits, au rétablissement de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans tout le Mali, et particulièrement dans la région de Mopti. Une région agitée depuis quelques mois par une situation désastreuse sans précédent et sans explication», a précisé Cheick Harouna Sankaré.

Selon lui, il n’y a pas de guerre entre les communautés. Ce sont les ennemis des populations maliennes, les ennemis du Mali qui veulent en créer.

Ces ennemis sont partout. Ils sont à l’extérieur, mais ils sont aussi cachés entre nous. «C’est pourquoi, nous devrons être vigilants et nous devrons nous mobiliser pour la paix, pour un Mali Un et indivisible», a lancé Sankaré.

Revenant sur la caravane, le président du MUM a salué l’accueil chaleureux réservé par les différentes populations, avides de paix et de sécurité, anxieuses de leur sort et de celui du Mali. «La caravane a apporté des messages de réconciliation, de paix et de renforcement de la cohésion sociale. Nous avons rassuré les populations que cette crise passera comme un tourbillon et que le Mali sortira plus que jamais fort», a déclaré le président du MUM.

Youssouf DOUMBIA