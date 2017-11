Osmanlispor : CHEICK TIDIANE DIABATÉ VEUT UN BON DE SORTIE

On avait quitté Cheick Diabaté en grand artisan du maintien obtenu par le FC Metz l’an passé, avec huit buts inscrits en 14 rencontres. Six mois après, l’attaquant de 29 ans est au point mort. Revenu en Turquie, à Osmanlispor, il ronge son frein. Il n’a pas disputé une seule minute de jeu cette saison alors qu’il lui reste encore une année et demi de contrat.

Avec ses agents, l’international malien espère trouver une porte de sortie pour enfin retrouver la compétition. Il l’a ainsi dit dans un entretien à France Football. « Si je pars dans un autre club, ce sera en mission, pour confirmer et démontrer ce que je sais faire. Tout le monde est averti : j’ai la dalle. Les filets vont bientôt trembler, j’en ai envie, ça me manque. »

En 143 apparitions de Ligue 1, Cheick Tidiane Diabaté a fait trembler les filets à 58 reprises. Sa meilleure saison remonte à 2013-2014, avec 12 réalisations pour les Girondins de Bordeaux.