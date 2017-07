Organisation des Premières dames d’Afrique : SANS RELâCHE DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

En marge du sommet des chefs d’État de l’Union africaine (UA), les Premières dames ont tenu la 19è Assemblée générale de leur organisation. L’épouse du président de la République, Mme Keita Aminata Maïga et ses sœurs des autres pays d’Afrique ont procédé, au renouvellement du bureau de l’OPDAS.

L’épouse du Premier ministre éthiopien, Roman Tesfaye Abneh a été élue à la tête de l’OPDAS et la Première dame du Burkina Faso, Sika Bella Kaboré, est devenue vice-présidente.

Apres plus de 15 ans d’existence, l’heure était à la relecture des termes de référence de l’organisation pour permettre aux Premières dames d’élargir leur champ d’actions en faveur des populations respectives.

Les épouses des chefs d’Etat ont également décidé de changer l’appellation de leur organisation. Le nouveau nom ne sera connu que lors de la 20è Assemblée générale de l’organisation prévue en janvier 2018 à Addis-Abeba.

La journée a également été mise à profit par l’épouse du chef de l’Etat et ses sœurs du continent pour échanger sur l’exploitation du dividende démographique de l’Afrique, en faisant la promotion des besoins des adolescents et leur accès à des services de santé adaptés aux jeunes.

S’adressant à l’assemblée, Mme Keïta Aminata Maïga a invité les pays africains à mettre les adolescents au cœur des politiques de développement pour bénéficier du dividende démographique.

Les Premières dames ont aussi participé à une formation sur les communications d’influence. Il s’agissait d’échanger sur des techniques qui permettent de tirer le meilleur parti du pouvoir de leur personnalité pour être des femmes d’influence par excellence. La session a été véritablement marquée par le partage d’expériences.

N’Dèye SISSOKO

Cellule de

communication à

la Présidence