Opération Ramadan : PLUS DE 600 FAMILLES BENEFICIAIRES

La solidarité est une vertu cardinale de notre société. Pour l’épouse du président de la République, Mme Keita Aminata Maïga, cette valeur intègre le quotidien.

Ainsi, en ce mois béni de Ramadan (une opportunité de multiplier les actions de solidarité et de bienfaisance, en faveur des personnes démunies), la Première dame a solennellement lancé, hier au centre Olympafrica de Banankabougou, sa traditionnelle Opération Ramadan de distribution de vivres.

L’opération de distribution de vivres de cette année utilise le slogan : « Chaque geste compte pour un Mali en paix : partageons ». Elle vise à accompagner pendant ce mois de forte spiritualité et de grandes dépenses, plus de 600 familles dans les 6 communes du District de Bamako.

L’Opération Ramadan offrira à chacune de ses familles, 25 kg de riz, 25 kg de sucre, 5 litres d’huile, 2 kg de lait et une enveloppe de 15 000 Fcfa (12 000 pour la viande et 3000 pour le transport). Au total, l’opération coûtera 9 millions de Fcfa.

Pour la 4e fois consécutive, cette opération, se tient à la suite des plats chauds que la Première dame offre, chaque année, aux pensionnaires des structures publiques et parapubliques, notamment les hôpitaux, les centres de santé communautaire et autres services.

Pour la directrice régionale du Développement sociale, Mme Goïta Assitan Dèdè Doucouré qui conduit cette opération de bienfaisance, ce geste montre l’attachement sans faille de l’épouse du chef de l’Etat aux valeurs sur lesquelles repose notre pays, à savoir la solidarité, l’entraide, le partage et la compassion.

La bienfaitrice a renouvelé son engagement à œuvrer, chaque année, pour que les couches vulnérables puissent passer le mois de carême dans la quiétude.

Par ailleurs, Mme Keita Aminata Maïga a remercié tous les partenaires qui lui ont permis de respecter la tradition.

Le porte-parole des bénéficiaires, Yacouba Diarra, a témoigné de la reconnaissance de ceux-ci à la Première dame.

Anne-Marie KEITA