OMVS : LES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT EN CONCLAVE

Réunis dans la capitale guinéenne, les dirigeants des pays membres sur penchent sur les grandes orientations stratégiques pour les années à venir et les questions relatives à la gouvernance de l’organisation et aux projets

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à Conakry hier en début de soirée. En présence d’une forte communauté malienne venue lui souhaiter la bienvenue, le chef de l’Etat a été accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international de Conakry Gbessia par son homologue guinéen Alpha Condé. A l’invitation duquel il participe ce mercredi matin, à l’hôtel Sheraton, à la XVIIè Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Au cours de cette conférence des chefs d’Etat, le président Keïta et ses pairs plancheront sur le bilan de l’organisation depuis la dernière conférence tenue à Conakry en 2015. Ils abordent aussi les grandes orientations stratégiques pour les années à venir en vue du renforcement des liens de coopération entre les Etats membres. Seront aussi examinées d’autres questions relatives à la gouvernance de l’organisation et à ses projets. Arrivé à terme, le renouvellement du mandat du Haut commissariat pourrait aussi s’inviter dans les débats.

Le Haut commissaire, Kabiné Komara a, à ce titre, répondu que les chefs d’Etats vont prendre toutes les décisions qui s’imposent. Le rapport de la réunion des ministres, soumis aux présidents, porte sur des projets structurants lancés durant les quatre dernières années. Ceux-ci se rapportent, selon l’ancien Premier ministre guinéen, à la navigation, à la sécurité alimentaire, à l’énergie. La composante navigation, elle, repose sur la navigabilité pérenne du fleuve Sénégal. « La réalisation de ce projet donnera un accès international à la mer au Mali sur 905 km, en reliant Saint Louis et Ambidebi au Mali avec dix escales portuaires », a-t-il révélé, en espérant que tous les travaux de ce vaste projet commenceront le mois de mars 2018 pour une durée de 24 mois. Selon lui, le volet sécurité alimentaire vise l’aménagement de 2000 ha supplémentaires au Mali dans le bassin du fleuve Sénégal.

Présent à Conakry pour la réunion du conseil des ministres tenue les 15 et 16 mai 2017, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseni, a expliqué que les projets énergétiques concernent la réalisation en cours du projet du barrage hydroélectrique de Gouina (140 MW) dont la première pierre a été posée en 2013 et celui de Koukoutamba (294 MW) en Guinée. Revenant sur les autres projets énergétiques, le Haut commissaire a rappelé que la ligne d’interconnexion Kayes –Bamako a été financé par l’AFD. M. Komara a conclu que celle de Kayes –Tambacounda et Kayes –Titankifané en Mauritanie desservira une partie du Mali, tout en permettant à la Mauritanie d’avoir sa part d’énergie.

Créée en 1972, l’OMVS est placée sous la haute tutelle de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, instance suprême qui définit la politique de coopération et de développement de l’organisation. La présidence de la Conférence est assurée à tour de rôle et pour un mandat de deux ans. Outre la Conférence des chefs d’Etats et gouvernement et le conseil des ministres, l’organisation comprend d’autres organes comme le Haut commissariat, des sociétés de gestion et des commissions ou comités.

L’OMVS a pour objectif la mise oeuvre d’un programme de gestion intégrée et concertée des ressources en eau et des écosystèmes pour un développement durable du bassin.

Envoyé spécial

Cheick M. TRAORE