Office Riz Ségou : UNE PRODUCTION GLOBALE DE 176.820 TONNES POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE

Le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, a présidé la 26è session ordinaire du conseil d’administration de l’Office riz Ségou (ORS), samedi dernier dans les locaux de la structure. Les travaux ont adopté le procès verbal de la précédente session avant d’examiner l’état d’exécution des recommandations issues de la 25è session. Elle a aussi analysé le rapport d’activités de la campagne agricole 2017-2018 et son budget, puis examiné le projet de programme d’activités 2018-2019 et son budget.

A l’ouverture des travaux, le ministre de l’Agriculture soulignera que son département conduit présentement une Politique de développement agricole (PDA) qui couvre l’ensemble des activités économiques du secteur agricole et péri-agricole dans le but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive. Ceci relève de la vision du département qui apporte le changement nécessaire en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, d’améliorer les revenus des productrices et producteurs et de faire du Mali une puissance agricole exportatrice à l’horizon 2020. Dr Nango Dembélé a recommandé une bonne orientation de l’ORS pour une mise en œuvre efficiente des activités de relance de la machine productive dans sa zone d’intervention.

Du rapport présenté par le directeur général de l’ORS, Dr Salif Sangaré, il ressort que la campagne agricole 2017-2018 a été fortement marquée par l’installation tardive de l’hivernage et l’arrêt précoce des pluies concernant les cultures sèches et le niveau de crue très faible du fleuve Niger pour la riziculture de submersion contrôlée. La production totale, toutes céréales confondues, a été de 109.871 tonnes contre 152.909 tonnes en 2016-2017.

Dans le cadre du refinancement du petit élevage et du petit commerce, il a été mobilisé respectivement 68,3 millions FCFA au profit de 758 nouveaux bénéficiaires et 59,1 millions FCFA pour 640 nouveaux bénéficiaires. Au cours de la même campagne, 3448 femmes de 101 groupements féminins ont bénéficié de 310,3 millions FCFA du Fonds revolving de l’ORS pour les activités génératrices de revenus (AGR). Aussi, le Fonds de microcrédit du PADER-TKT/ORS a prêté 166.171.000 FCFA à 151 organisations paysannes. Quand au Programme d’activités 2018-2019, il a été élaboré sur la base des réalisations des campagnes antérieures et des objectifs de la première année du 9è Contrat plan Etat/ORS/producteurs qui couvre la période de 2018 à 2020. La campagne 2018/2019 attend une production globale de 176.820 tonnes (toutes céréales confondues), soit un taux d’accroissement de 60,92%, dont 94.936 tonnes de riz.

Dans le cadre du PADER-S1, il sera aménagé en maîtrise totale de l’eau, 563 hectares sur les 1125 hectares du casier de Soké, soit 50%. L’ORS va élaborer le schéma directeur d’aménagement de sa zone d’intervention, mais aussi le programme prioritaire d’investissement des plaines du Delta 2 à travers le démarrage du PDIR-PD2.

Les débats ont permis aux administrateurs de passer au peigne fin toutes les préoccupations des producteurs et de leur encadrement, notamment la reconversion progressive de la submersion contrôlée en maîtrise totale de l’eau, la connexion progressive aux marchés à travers le développement des chaînes de valeur, les changements climatiques. Les administrateurs ont recommandé à l’Office riz Ségou d’élaborer un projet d’envergure susceptible de prendre en compte la révision générale de tous les canaux d’irrigation (curage, creusement, surcreusement….) Le ministre de l’Agriculture a salué les administrateurs et les partenaires techniques et financiers de l’ORS pour leurs efforts.

Amaïguéré Ogobara

DOLO