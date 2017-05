Oeuvres sociales : LA PREMIERE DAME OFFRE DES MOULINS AUX FEMMES DES CAMPS 

L’épouse du chef de l’Etat accompagne, depuis quelques années, les associations de femmes des camps militaires par des actions de solidarité.

La Première dame, Mme Keita Aminata Maïga, a remis, hier à Koulouba, quarante moulins multifonction avec accessoires aux associations des femmes des camps. L’épouse du chef de l’Etat perpétue ainsi une tradition d’accompagnement de ces femmes sur la base des valeurs cardinales de générosité et de solidarité de notre société qui repose sur la compassion et l’entraide. La directrice du service social des Armées, le colonel Mariétou Samaké, a expliqué que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus mais également la mère de toutes les autres. Par ailleurs, elle a souligné que ce geste touche du doigt le rôle assigné à sa structure, en termes d’assistance aux militaires et à leurs familles pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Elle a aussi rappelé l’attachement des plus hautes autorités aux familles des militaires et paramilitaires. La responsable du service social des Armées a également adressé toute la reconnaissance des femmes militaires et paramilitaires à l’épouse du chef de l’Etat, avant de l’assurer que le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Au nom du ministre de la Défense et des Anciens combattants, du chef d’Etat major des Armées et de son service, Mariétou Samaké a témoigné de sa reconnaissance à Mme Keita Aminata Maïga pour cette initiative salutaire au profit des femmes des militaires et paramilitaires. L’occasion était aussi bonne pour la patronne du service social des Armées de remercier, particulièrement, le président de la République, chef suprême des Armées, qui a toujours œuvré pour la promotion du bien-être des militaires et de leurs familles. « Aujourd’hui, les Forces armées et de sécurité se réjouissent beaucoup de l’adoption récente, à l’unanimité, de la loi sur le nouveau Statut général des militaires. Je suis sûre que sa mise en œuvre apportera un grand soulagement à nous, les militaires, et aux familles endeuillées des militaires décédés en service commandé », a-t-elle relevé. Le lieutenant Moriba Doumbia, porte-parole des bénéficiaires, a apprécié le geste qui tombe à point nommé « puisque nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan ». Il a remercié la Première dame pour ses efforts constants en faveur des femmes militaires et paramilitaires et, singulièrement, pour ce geste qui soulagera les femmes dans leurs tâches ménagères durant le Ramadan. En outre, le lieutenant Doumbia, également coordinateur des associations des femmes des camps, a pris l’engagement que bon usage sera fait des moulins et a sollicité la construction de quelques centres sociaux dans les camps. Il a également exprimé une autre doléance des femmes des camps : des moyens de déplacement. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des membres du cabinet de la Première dame et des représentants du Bureau national des associations des veuves de militaires et paramilitaires.

Aminata D. SISSOKO