Observation électorale : LA MOE UE APPELLE à LA CONCERTATION AUTOUR DU FICHIER ÉLECTORAL

Dans un communiqué de presse rendu public mercredi dernier, la responsable de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Mali (MOE UE), Cécile Kyenge, a expliqué que sa mission a suivi avec attention les récents développements liés au fichier électoral.

«La MOE UE poursuit ses consultations sur cette question essentielle, liée à l’intégrité de l’élection», a assuré la patronne de l’équipe des observateurs. Par ailleurs, elle a appelé le gouvernement et les acteurs politiques à prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la concertation et de la transparence, indispensable à la conduite d’une élection présidentielle libre, équitable et crédible. «La mission demande aussi aux autorités électorales d’apporter les garanties aux électeurs maliens», a-t-elle déclaré.

Aussi, Cécile Kyenge a-t-elle invité nos autorités à garantir l’accès des centres de compilation aux observateurs. «L’engagement du Premier ministre d’ouvrir à l’observation toutes les phases des résultats, va dans le sens d’un souci de transparence dont il faut prendre acte, mais j’appelle les autorités électorales à garantir de manière formelle cet accès non seulement aux observateurs internationaux mais aussi à ceux nationaux», a-t-elle insisté. Cécile Kyenge a également rappelé le rôle primordial de la Cour constitutionnelle et a souligné la nécessité d’une transparence accrue, indispensable au renforcement de la confiance en cette étape décisive du processus électoral.

Pour terminer, Cécile Kyenge a indiqué que sa mission, qui disposera d’environ 100 observateurs le jour du scrutin, poursuit ses consultations sur ces questions liées au fichier électoral, dans le cadre de ses activités d’observation du processus électoral.

