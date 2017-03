Nos expatriés : YVES BISSOUMA RESTERA A LILLE JUSQU’EN 2021

L’international malien Yves Bissouma a prolongé de deux ans son contrat avec Lille, où le milieu de terrain est désormais engagé jusqu’en 2021, a annoncé le club nordiste. Arrivé à Lille début 2016, Yves Bissouma, 20 ans, avait signé son premier contrat professionnel quelques mois plus tard, précisément en juillet 2016. Le jeune joueur a été formé à l’académie Jean-Marc Guillou et a disputé cette année 17 matches avec le LOSC . «Je vais continuer à mettre toutes les chances de mon côté pour en avoir la possibilité et accomplir mes objectifs.

Le premier est de maintenir l’équipe en Ligue 1. Puis par la suite, j’aimerais aussi gagner un trophée avec le LOSC. J’admire ce club depuis tout petit, ce serait magique», a déclaré Yves Bissouma, après la signature de son contrat. «Nous continuons à investir sur l’avenir tout en n’oubliant pas le présent. Cette prolongation est donc une très bonne nouvelle pour le club. Yves correspond au profil de joueur qu’on souhaite avoir ici, à savoir un grand talent porté sur l’offensif, le spectacle et le déséquilibre, mais qui s’inscrit également dans un collectif», s’est félicité de son côté Marc Ingla, le directeur général du LOSC.

Un autre Malien a fait parler de lui cette semaine en Ligue 1 française. Il s’agit de Cheick Tidiane Diabaté qui a été élu Grenat du Mois de février 2017. Avec 43% des voix l’attaquant de Metz devance le Sénégalais, Ismaïla Sarr, l’Espagnol, Ivan Balliu, le Serbe, Milan Bisevac et le Camerounais, Benoït Assou-Ekotto.

Mais auparavant Cheick Tidiane Diabaté, avait permis à son équipe d’obtenir le point de match nul face au Stade Rennais (1-1) lors de la 28è journée du championnat. Dans cette rencontre, l’avant-centre des Aigles, a ouvert le score juste avant la pause (45è min+1) et porté à 5 le nombre de buts qu’il a inscrit depuis son retour en France en provenance de la Turquie. Le jeune défenseur international malien de 20 ans, Cheick Keïta lui, a été désigné meilleur joueur du mois de février.

Auteur d’un très bon début avec Birmingham en Championship (D2 anglaise), Cheick Keïta a obtenu 49% des votes des fans des Blues. Passeur décisif et homme du match face à Fulham (1-0, 30è journée), le jeune latéral gauche, commence à prendre ses repères chez les Blues de Birmingham City. Très technique et avec une touchée de balle séduisante, il impressionne déjà beaucoup d’observateurs en Angleterre. Dribleur et très présent dans les tâches défensives, le joueur a de fortes chances d’atterrir très bientôt dans un grand club de la Premier league. Il est déjà dans le viseur de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham…

En Côte d’Ivoire, c’est l’ancien joueur du Stade malien, Ousmane Diabaté qui constitue la grande attraction du championnat de ce pays. Sociétaire de San Pedro, le milieu de terrain malien a déjà marqué 7 buts cette saison dont un quadruplé historique face au Sporting club de Gagnoa (0-4). «Auparavant, j’avais mis des doublés et des triplés. Mais, c’est mon premier quadruplé. C’est historique.

Je pense que mon aventure ivoirienne est véritablement lancée désormais», a commenté Ousmane Diabaté. Le joueur a même été désigné meilleur joueur du mois de février et après 11 journées de championnat, il occupe la tête du classement des buteurs avec 7 réalisations, devant Louis Anobilé N’Doman (6 buts) et Koffi Saviola David (5 buts). «Il y a plus de motivation. Le nouveau coach est arrivé, et il donne la chance à tout le monde avec un discours qui nous permet de sortir le meilleur de nous», se réjouit Ousmane Diabaté sur le site sport-voire.

S. S. KAMISSOKO