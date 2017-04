Nos expatriés : YACOUBA SYLLA RETROUVE SON CLUB FORMATEUR

Pour le compte de la 32è journée de la Ligue 2, le capitaine des Aigles revient à Caen où il a été formé, avec Sambou Yattabaré et Molla Wagué. Pour ces retrouvailles, l’international malien veut marquer le coup

Pour le compte de la 32è journée de la Ligue 1 française, le capitaine des Aigles, Yacouba Sylla, retrouvera son club formateur, Caen. La rencontre est prévue, ce samedi, au Stade Michel-d’Ornano. Après 31 journées de compétition, Montpellier occupe la 15è place du classement général, avec 33 points, devant Caen 16è, avec 32 points. Le milieu de terrain des Aigles s’attend à une belle empoignade et piaffe d’impatience de se frotter à ses anciens coéquipiers. «J’ai été formé à Caen avec Sambou Yatabaré, Molla Wagué, Emeric Dudouit, Clevid Dikamonaet Thibault Moulin. Personnellement, je n’avais pas de contrat. Les autres joueurs étaient tous stagiaires, mais moi je n’avais rien. Juste une convention (qui n’a aucune valeur juridique, ndlr). J’ai joué pour les U18 et les U19, mais on m’a baladé à tous les postes. En gros, je dépannais», raconte le capitaine des Aigles. «J’ai vraiment joué partout : attaquant, meneur, milieu droit et gauche, latéral aussi. Ça m’a porté préjudice pendant toute ma formation, poursuit Yacouba Sylla. Le seul poste auquel je n’ai pas joué, c’est défenseur central ! Et puis, un jour, on a eu une réunion avec le coach (Sébastien Bannier, ndlr) et il m’a dit que si je voulais faire carrière, il fallait que je joue latéral droit. À la fin de la saison de CFA, il a même fallu que j’aille dans son bureau pour savoir si j’étais gardé. Et là, il me dit : Oui, on te garde, mais on ne pourra pas faire d’efforts financiers». Avant de débarquer à Caen, l’international malien avait porté les couleurs de Montferrand en U16 nationaux. C’est dans cette équipe qu’il sera titularisé au poste de milieu récupérateur par le coach Jean-Noël Cabezas. «L’essai a été concluant, mais le problème, c’est que, financièrement, il ne pouvait pas faire beaucoup d’efforts. J’ai signé un contrat d’avenir avec la mairie. En échange, j’étais rémunéré à 800 euros (environ 524 000 de Fcfa) et je devais effectuer certaines tâches auprès du club, tout en étant un joueur de la CFA. Et ils n’avaient pas de centre de formation. Donc pour me loger je n’avais pas d’autres choix que d’être hébergé par mon ami Medhi Mokthari. On vivait avec un autre ami dans un F1», se souvient Yacouba Sylla. La réussite sera au bout de l’effort, en faisant une opposition avec les pros de Clermont en début de saison. L’international malien marquera deux buts. Suite à la blessure de ses milieux récupérateurs, le coach Michel Der Zakarian le titularise. Yacouba Sylla n’avait alors que dix-neuf ans et tout se passera plutôt bien pour cette première. Aujourd’hui, titulaire à Montpellier, l’international malien revient à Caen et retrouvera ses anciens coéquipiers pour une affiche qui promet des étincelles. Pour revenir à la 31è journée de Ligue 2 qui s’est disputée la semaine dernière, Adama Niane a encore fait trembler les filets. L’international malien a inscrit son 20è but de la saison et contribué à la large victoire 4-2 de Troyes face à Orléans. Avec 20 réalisations, Adama Niane occupe la tête du classement des buteurs et compte 6 longueurs d’avance sur son premier poursuivant, le Marocain Boutab. Lors de cette même 31è journée de la Ligue 2 française, Cheick Fantamady Diarra a retrouvé le chemin des buts. Face au Red star de Tiécoro Keïta, l’ancien joueur du Stade malien a inscrit l’un des trois buts du Tours FC qui l’a emporté 3-1. Désormais, Cheick Fantamady Diarra affiche 7 réalisations sur son compteur. Contrairement à Adama Niane et Cheick Fantamady Diarra, rien ne va plus pour le milieu de terrain, Lassana Coulibaly, et Bastia. Incapables de gagner le moindre match depuis 14 rencontres de championnat, les Bastiais ont enregistré leur 3è défaite d’affilée, samedi dernier, face à Lille (1-0). C’est le 9è revers de Bastia qui occupe la queue du classement, avec 25 maigres points (la tête du classement est occupée par l’AS Monaco qui affiche 71 unités au compteur). La descente aux enfers continue également pour le gardien Oumar Sissoko et Orléans. Deuxième relégable, Orléans ne gagne plus depuis 4 matches et sur les 42 buts encaissés par son club, Oumar Sissoko en a ramassé 36 au fond de ses filets. Seïbou S. KAMISSOKO