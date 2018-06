Nos expatriés : MOUSSA DOUMBIA S’ENGAGE AVEC LE STADE DE REIMS

Le Stade de Reims a officialisé, mercredi l’arrivée du milieu de terrain malien, Moussa Doumbia, en provenance du FC Rostov (1re division russe). En effet, l’ancien joueur de l’Académie Jean-Marc Guillou (12 sélections, 2 buts, avec les Aigles du Mali) a signé un contrat de quatre saisons avec le club promu en Ligue 1 française. Moussa Doumbia a commencé à taper dans le ballon, dès l’âge de sept ans. Recruté par le Réal, le jeune milieu de terrain évoluera avec les Scorpions, avant de rejoindre l’Académie Jean-Marc Guillou.

En 2014, il change de continent et rejoint la Russie. «J’ai passé quatre belles saisons là-bas mais il a fallu s’adapter. Ma meilleure saison a été la deuxième. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour m’imposer dans ce nouvel environnement», raconte Moussa Doumbia. Doté de bonnes qualités de percussion et vif sur ses appuis, le joueur ajoutera vouloir «progresser dans la finition».

International malien depuis sa convocation pour un match amical face à la Chine en 2014 à l’âge de dix-neuf ans, l’ancien joueur de l’Académie Jean-Marc Guillou compte déjà onze apparitions en sélection. Il a notamment pris part aux qualifications à la Coupe du monde et à la CAN, ainsi qu’à la CAN en 2016 et 2017. Lors des matches qualificatifs, le milieu de terrain a inscrit deux buts, consécutivement face au Soudan du Sud et au Bénin, contribuant à chaque fois au succès des Aigles.

En sélection Moussa Doumbia a retrouvé Hamari Traoré et Youssouf Koné qui ont également été formés au centre de Jean-Marc Guillou. Les deux joueurs évoluent en Ligue 1 française, le premier à Rennes et le deuxième à Lille. «J’ai pris conseil auprès d’eux, notamment Hamari, avant de m’engager à Reims, c’était important d’avoir leur avis. Je voulais savoir si les valeurs du club étaient en adéquation avec les miennes, si c’était une bonne structure et les deux ont tenu un discours qui allait dans ce sens», précise le joueur qui va donc découvrir la Ligue 1.

«Dans le championnat russe, on défend beaucoup, tactiquement c’est très bon et il y a peu d’espaces. Mais je pense que le championnat de France est plus intéressant techniquement, il y a de meilleurs joueurs et plus d’espaces», analyse le néo-stadiste qui s’est également fixé des objectifs sous le maillot rouge et blanc. «Il y a un objectif collectif, celui de faire une belle saison et de maintenir l’équipe en Ligue 1. Pour y arriver il faut que chacun soit performant individuellement donc je veux être utile au groupe, que ce soit en pesant dans le jeu ou en étant décisif», a conclu le natif de Bamako (23 ans).

Seïbou S.

KAMISSOKO