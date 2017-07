Nos expatriés : MOUSSA COULIBALY REVIENT AU BERCAIL

Vous souvenez-vous de Moussa Coulibaly ? Certainement, quand on sait qu’en 2010, ce jeune joueur du centre de football de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) a surpris son monde, en terminant parmi les trois premiers du célèbre tournoi de sélection

de l’Académie Aspire Dream de Dakar. Celui que les supporters appellent familièrement Robinho du nom de l’ancien international brésilien, était alors un illustre inconnu dans la planète foot du Mali. Certes, Moussa Coulibaly avait évolué en deuxième division, avec l’US Sévaré, mais jusqu’à sa sélection par les techniciens sud-américains qui supervisent les tournois organisés par les Qataris, très peu de gens connaissaient le natif de Bamako (il est né le 4 avril 1997). Parti à Dakar quelques mois après sa sélection, Moussa Coulibaly intègre le centre Aspire Dream et ne tarde pas à faire parler de lui. Avec ses coéquipiers, le jeune prodige participe à plusieurs tournois internationaux de renom entre 2010 et 2012 et remporte la coupe internationale méditerranéenne, également appelée «Tournoi MIC». Cette compétition qui se déroule chaque année en Espagne, a été remportée trois fois d’affilée par le jeune milieu de terrain malien et ses co-équipiers.

Après cinq ans passés au Sénégal, Moussa Coulibaly au bercail il y a quelques mois et est, actuellement, en négociation avec la J. A. et le Réal qui souhaitent engager le jeune joueur. «Mon rêve est de jouer avec la sélection malienne. Porter un jour les couleurs de ma chère patrie, est un rêve pour moi et je travaille d’arrache-pied pour y parvenir», avoue Moussa Coulibaly, avant d’ajouter : «mais pour prétendre à la sélection nationale, je dois d’abord m’imposer dans un club. Je voudrais devenir l’un des meilleurs joueurs à mon poste et évoluer un jour dans un grand club étranger».

Robinho peut évoluer comme meneur de jeu mais aussi dans les couloirs. Un technicien qui a connu le jeune prodige quand il était à l’US Sévaré, assure qu’il a «beaucoup de qualités qui le prédestinent à un grand avenir». «Pour moi, poursuivra-t-il, il ne fait guère de doute que Moussa Coulibaly fera parler de lui dans un bref délai». C’est tout le mal que nous souhaitons pour le jeune meneur de jeu.

Seïbou S. KAMISSOKO