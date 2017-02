Nos expatriés : MOHAMED LAMINE SISSOKO ET EL HADJI MAHAMANE TRAORE REFONT SURFACE

Momo Sissoko, comme l’appellent familièrement les supporters, s’est engagé avec Ternana, qui évolue en Serie B italienne, alors que l’ancien joueur du COB a signé à Zalgiris Vilnius, une équipe de première division lituanienne

Sans club depuis son départ du club indien de Pune City, Mohamed Sissoko vient de s’engager pour quatre mois avec Ternana, une équipe de Serie B (D2 italienne). Le milieu malien de 32 ans retrouve ainsi l’Italie, où il a joué en Serie A sous les couleurs de la Juventus (2008-2011) et de la Fiorentina (2013). Momo Sissoko, comme l’appellent familièrement les supporters, a beaucoup voyagé dans sa carrière : en douze ans en Europe, l’ancien international malien a connu Valence, Levante (Espagne), Liverpool (Angleterre), la Juventus, la Fiorentina (Italie), le PSG (France) et Anderlecht (Belgique). Après ces pérégrinations sur le Vieux Continent, Momo s’est laissé attirer par les sirènes de l’Extrême-Orient. Après quelques mois au Shanghai

Shenhua (Chine), il est descendu au sud, dans l’autre championnat qui monte de ce côté du globe, l’Indian Super League (Inde). Du 1er octobre 2016 au 1er janvier de cette année, il défendait les couleurs de Pune City. Depuis le début de cette année, l’ancien milieu de terrain des Aigles a quitté le club et était donc à la recherche d’un nouveau point de chute. C’est en Serie B qu’il l’a trouvé : le club de Ternana a officialisé le vendredi 17 février l’arrivée du joueur, qui a signé un contrat de six mois avec l’actuel avant-dernier de Serie B.

A l’instar de Momo Sissoko, El Hadji Mahamane Traoré était également sans club depuis sa fin de contrat avec Nice (France). L’ancien joueur du COB s’est engagé la semaine dernière avec Zalgiris Vilnius. Avec le club champion de Lituanie, El Hadji Mahamane Traoré trouve l’occasion de jouer la Ligue des champions et espère retrouver rapidement les Aigles.

«Puisque j’étais en fin de contrat, j’ai été contacté par les responsables du club qui m’ont demandé mes projets et ambitions. Je les ai dit que j’avais besoin de rejouer et de me relancer. Au bout de quelques jours, ils m’ont dit qu’il y a une équipe de Lituanie qui a fini champion et qui joue les préliminaires de la Ligue des champions et de l’Europa League. J’ai trouvé ce challenge intéressant pour moi et pour le club vu que j’ai fait plus de 100 matches en Ligue 1 française. J’ai un peu d’expérience que je peux apporter au club. La confiance du club envers moi, je me battrai pour la mériter sur le terrain en donnant du plaisir à l’équipe à chaque moment», a déclaré le milieu offensif des Aigles après avoir paraphé son contrat.

Deux autres Maliens sont en lice cette année en Europa league. Il s’agit de Kalifa Coulibaly qui évolue avec la Gantoise (Belgique) et Moussa Doumbia qui joue à Tostov en Russie. Les deux joueurs ont participé à la CAN, Gabon 2017 avec les Aigles. Amadou Soukouna, 24 ans, lui piaffe d’impatience d’enfiler le maillot de la sélection nationale. Depuis le début du championnat bulgare, le Franco-Malien fait le bonheur de son club, Levski Sofia (première division), totalisant déjà 4 buts et 2 passes décisives après 18 journées de compétition. Dans une interview accordée à la presse locale, l’ancien joueur de Toulouse crache le morceau et espère être pisté par l’encadrement technique des Aigles. «Porter les couleurs des Aigles fait partie de mes objectifs. J’ai été international français en U18 et U19, mais cela ne m’empêche pas de rêver de la sélection. Si je joue bien avec mon club et continue à progresser, je suis sûr d’être appelé. Du moins, c’est mon souhait», a déclaré Amadou Soukouna qui évoluait jusque-là au FC Vereya.

Le milieu de terrain, Adama Diarra Traoré lui, hésite encore entre le Mali et l’Espagne. Cette année, l’ailier de Middlesbrough (Angleterre) a été désigné le dribbleur le plus efficace d’Europe. Adama Diarra Traoré a comptabilisé une moyenne de 5,4 dribbles réussis par match. C’est plus que le Barcelonais Neymar, deuxième avec une moyenne de 5,1. Adama Diarra Traoré est un dribbleur par nature. Peut-être la trace de sa formation à la Masia, le centre de formation du Barça. Mais faut-il le savoir, qu’en 17 matches de Premier league disputés cette saison, l’ancien joueur d’Aston Villa n’a inscrit aucun but. C’était déjà le cas l’an dernier avec les Villans.

S. S. KAMISSOKO