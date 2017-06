Nos expatriés : LILLE, CETTE SAISON SERA-T-ELLE LA BONNE POUR YVES BISSOUMA ?

Marcelo Bielsa, l’entraîneur de Lille et Gérard Lopez, le président du LOSC comptent beaucoup sur le jeune milieu offensif des Aigles, Yves Bissouma pour la saison prochaine. En effet, au moment où le marché des transferts bat son plein, l’international malien attise les convoitises, dont la plus ardente viendrait de l’AS Monaco, à en croire nos confrères de TF1 qui, dans son émission hebdomadaire, fait état de l’intérêt du champion en titre de France contre une enveloppe de 20 à 25 millions d’euro (environ 13 à 16,1 milliards de F cfa).

Mais malgré une somme aussi élevée pour un jeune joueur de 20 ans, le président des Dogues aussi bien que l’entraîneur argentin de Lille, Marcelo Bielsa ont fait savoir que le club n’est pas vendeur. Invité de l’émission Téléfoot du dimanche dernier, le premier responsable de Lille, Gérard Lopez, s’est exprimé sur le cas Yves Bissouma. A la question de savoir s’il accepterait de vendre l’ancien joueur du Réal à l’AS Monaco, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a été catégorique en répondant «non». «C’était l’une des priorités de Marcelo Bielsa quand nous avons parlé en janvier de l’équipe de cette saison. Bissouma était vraiment une priorité. Il a beaucoup de potentiel. Je pense qu’avec Marcelo il va progresser. Il va faire une grosse saison», a ajouté pour sa part Luis Campos, le conseiller sportif de Gerard Lopez.

Yves Bissouma est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2021. Il a été formé à l’Académie Jean-Marc Guillou (comme Adama Traoré ou Youssouf Koné avant lui), avant de rejoindre le Réal, lors de l’exercice 2015-2016. L’international malien est arrivé en France en mars 2016 pour s’aguerrir avec la réserve de Lille. Quelques mois après, il effectue la préparation estivale avec les professionnels et signe le 7 juillet un contrat professionnel d’une durée de 3 ans. Yves Bissouma dispute son premier match de Ligue 1 le 20 septembre, débutant titulaire lors de la réception de Toulouse par Lille (6è journée, défaite 1-2). Le 11 février, il inscrit son premier but dans le Nord en égalisant d’une frappe lointaine face à Angers (25è journée, défaite 1-2).

Milieu polyvalent, technique, à la prise de balle incisive et doté d’une lourde frappe, le jeune international malien a participé à 14 des 28 rencontres du championnat (pour 5 titularisations) avant d’être prolongé jusqu’en 2021 par le club nordiste, le 7 mars 2017.

Avec la sélection nationale, Yves Bissouma a disputé son premier match international le 18 octobre 2015 contre la Mauritanie (victoire 2-1). Le 4 février 2016, il inscrit son premier but en sélection lors des demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2016 contre la Côte d’Ivoire (victoire 1-0 du Mali). En janvier 2017, il sera retenu par Alain Giresse parmi les 23 joueurs sélectionnés pour la CAN, Gabon 2017 (élimination du Mali au premier tour).

En Turquie, l’international Aigle Espoir, Hamidou Traoré, qui évoluait à Elazigspor en deuxième division, s’est engagé avec Karabukspor (D1 turque) pour un bail de trois ans. L’ancien joueur du COB rejoint ainsi l’attaquant, Mustaph Yatabaré qui porte les couleurs de Karabukspor depuis deux ans. Hamidou Traoré a réalisé une saison remarquable avec Elazigspor, totalisant une trentaine de matches pour 5 buts et 4 passes décisives. «Je suis très content de cette signature, après avoir passé 3 ans en D2. Signer avec un club de première division, je pense que c’est un progrès pour moi car j’ai toujours rêvé d’évoluer dans le haut niveau. Mon objectif avec Karabukspor est d’aider le club à trouver le sommet», a confié Hamidou Traoré après avoir paraphé son contrat.

Seïbou S. KAMISSOKO