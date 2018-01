Nos expatriés : HAMARI TRAORÉ, LE JOUEUR MALIEN LE PLUS CONSTANT EN 2017

L’année 2017 s’achève. C’est l’heure du bilan. Parmi nos expatriés, un joueur s’est illustré par sa régularité. Il se nomme Hamari Traoré. Le défenseur international des Aigles a été, sans conteste, le joueur malien le plus constant en 2017. En équipe nationale comme en club, les chiffes le prouvent à suffisance. Au cours de l’exercice écoulé, le Mali a disputé 8 rencontres et Hamary Traoré est le seul à avoir joué tous ces matches. De la phase finale de la CAN 2017, au Gabon, aux éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018, en passant par les éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019, il était présent sur tous les terrains. L’ancien sélectionneur Alain Giresse le faisait souvent jouer au poste de latéral gauche pour bénéficier de l’expérience d’Ousmane Couliblay à droite. Il y a quelques mois, Alain Giresse nous confiait ceci : «Les gens me critiquent quand je fais jouer Hamari à gauche. Mais vous avez constaté que son club commence à m’imiter. Le joueur a des qualités énormes et peut jouer à n’importe quel poste de la défense». Latéral droit de formation, Hamari Traoré est un défenseur polyvalent.

Né le 27 janvier 1992 à Bamako, l’arrière droit du Stade Rennais (D1 française) est l’un des meilleurs à son poste. Il est l’un des rares joueurs à avoir disputé toutes les rencontres en championnat (le gardien malien de Troyes, Mamadou Samassa a également disputé tous les matches de championnat cette saison). En 19 journées de Ligue 1, Hamary Traoré a disputé 18 fois 90 minutes. Il est sorti une seule fois en cours de jeu pour cause de blessure. C’était lors de la 12è journée du championnat contre Bordeaux (54è minute). Au début de l’année 2017, l’international malien évoluait à Reims en deuxième division française. Là-bas aussi, il était titulaire indiscutable. Du 30 janvier 2017 jusqu’à la fin de la saison, le 19 mai 2017, il n’a raté que trois journées de championnat, 21è, 26è et 34è. Il y a quelques mois, un technicien français avait rendu hommage au défenseur des Aigles en ces termes : «Hamary Traoré est un défenseur moderne. Il contribue au jeu de l’équipe et il monte fréquemment aux avant postes pour aider les attaquants. Il est très technique et joue avec sa tête et ses pieds. Physiquement moyen (il mesure 1,75m et pèse 64kg), il comble ses lacunes physiques par l’intelligence et la technique».

Formé à l’Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, Hamari Traoré a débuté en équipe nationale, le 9 octobre 2015, lors d’un match amical en France contre le Burkina Faso (4-1 pour les Aigles). A la date d’aujourd’hui, il compte actuellement 13 sélections.

Ladji M. DIABY