Nos expatriés : FOUSSENI DIABATÉ À LEICESTER, «UN RÊVE QUI SE RÉALISE»

Leicester a engagé Fousseni Diabaté (22 ans). L’attaquant du Gazélec Ajaccio (D2 française) a signé un contrat de quatre ans et demi, jusqu’en 2022 avec les Foxes, après avoir passé sa visite médicale. Le montant du transfert se situerait entre 3,5 et 5 millions d’euros (environ 2,2 et 3,2 milliards de Fcfa). «Cet automne, j’avais été déçu de ne pas voir l’intérêt de Rennes se concrétiser à la suite du changement de direction. Mais quand mon conseiller Yacine Ayad m’a parlé de l’intérêt de Leicester, cela m’a tout de suite emballé et c’est aujourd’hui un rêve qui se réalise», a réagi le joueur sur le site du quotidien sportif français, L’Equipe. «Je tiens à remercier ma mère qui m’a toujours soutenu après mes échecs successifs, mes conseillers pour la confiance qu’ils me portent mais aussi les dirigeants du Gazélec qui m’ont offert mon premier contrat professionnel», a ajouté Fousseni Diabaté qui était arrivé au Gazélec Ajaccio en début de saison après son départ de Guingamp.

Fousseni Diabaté, faut-il le rappeler, fait partie de la génération des U20 de Fanyeri Diarra qui a été demi-finaliste de la CAN de la catégorie, en 2005 au Sénégal avant d’occuper la 3è marche du podium lors du Mondial, Nouvelle-Zélande 2015. Né le 18 octobre 1995 à Aubervilliers (une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis), Fousseni Diabaté a opté pour la nationalité malienne en 2015. A l’époque, quand il venait à Bamako pour participer à la CAN U20, il jouait dans l’équipe B de Reims qu’il a rejoint en 2012. Après le parcours magnifique au Mondial U20 des Aiglons, il est recruté par Guingamp où il évoluera dans la formation B. En début de cette saison, le jeune Malien a rejoint Gazélec Ajaccio en D2 française mais ne restera que 6 mois. En deuxième division française, il a disputé 18 matches, dont 17 comme titulaire et a marqué 3 buts dont un doublé contre Clermont (2-1 pour Gazélec Ajaccio lors de la 7è journée du championnat). Au total, Fousseni Diabaté a joué 21 matches et marqué 5 buts, toutes compétitions confondues. Dans sa toute jeune carrière, le médaillé de bronze de la Coupe du monde U20, Nouvelle Zélande 2005, a disputé 102 matches, dont 92 titularisations, 8048 minutes sur le terrain, 24 buts marqués. Fait rare pour ne pas être souligné, Fousseni Diabaté n’a jamais pris de cartons rouges.

Ladji M. DIABY