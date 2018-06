Nos expatriés : FC MALINES, YACOUBA SYLLA SUR LE DÉPART

La descente du FC Malines en deuxième division va probablement pousser Yacouba Sylla à quitter le club. En tout cas, le milieu offensif des Aigles du Mali fait partie des joueurs qui suscitent l’intérêt de plusieurs clubs et qui devraient quitter le FC Malines dans les prochaines semaines. Selon nos informations, deux clubs français et un club russe se sont déjà positionnés pour connaître la situation du joueur de 27 ans qui a rejoint la Belgique en janvier dernier, en provenance du Panathinaïkos. Le milieu de terrain pourrait donc revenir en France, un an seulement après l’avoir quitté. Mais Yacouba Sylla intéresse également Akhmat Grozny, dernier du championnat russe qui est entré en contact avec le FC Malines pour évoquer les conditions d’un transfert.

Le milieu de terrain a fêté sa première sélection avec le Mali lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014, contre le Rwanda (1-1). Yacouba Sylla est entré en jeu à la 70è minute à la place de Tongo Doumbia. En janvier 2015, il participe à sa toute première CAN avec les Aigles du Mali. La dernière apparition de Yacouba Sylla en sélection remonte au match Mali-Maroc, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 (0-0 à Bamako). A l’instar de Yacouba Sylla, Adama Niane devrait également changer de club la saison prochaine. Auteur de 8 réalisations et 2 passes décisives, en 35 matchs toutes compétitions confondues avec Troyes, l’attaquant de 24 ans serait sur les tablettes de Mayence (Allemagne) et de Fulham (Angleterre). Les Cottagers qui viennent de retrouver la Premier league anglaise, espèrent enrôler l’ancien joueur de Yeelen Olympique pour renforcer leur ligne d’attaque. Quant à l’autre Malien de Troyes, Charles Traoré (26 ans), il intéresserait deux clubs anglais : Huddersfield et West Bromwich Albion, tous deux pensionnaires de Premier league. Selon l’hebdomadaire France Football, les deux clubs ont déjà exprimé leur intérêt pour le joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Troyes.

Seïbou S.

KAMISSOKO