Nioro du Sahel : LE MINISTRE MAGUIRAGA ÉCHANGE AVEC LES ÉLEVEURS

Le ministre de l’Élevage et de la Pêche, Mme Kané Rokia Maguiraga, a rencontré, samedi à Nioro du Sahel, les acteurs du sous-secteur bétail/viande. C’était en présence du préfet du Cercle, Moustapha Kanté, des responsables régionaux et locaux des services techniques en charge de l’Élevage et de nombreux éleveurs venus écouter le message du chef de département. Le ministre de l’Élevage et de la Pêche a, d’abord, procédé à une remise symbolique de 20.000 doses de vaccins au préfet pour le secteur vétérinaire de Nioro du Sahel. Ces vaccins sont destinés à la vaccination des animaux contre la pasteurellose bovine sous sa forme septicémique (10.000 doses) et contre le charbon symptomatique (10.000 doses). Ensuite, Mme Kané Rokia Maguiraga a expliqué que l’objet de sa mission était de venir écouter et recueillir les préoccupations des éleveurs, mais aussi de les appeler à un geste de solidarité envers leurs compatriotes qui doivent célébrer dans une dizaine de jours la fête de Ramadan. Or, cette fête accroît une pression supplémentaire sur les épaules des chefs de famille qui doivent acheter de la viande pour satisfaire les besoins de leurs ménages.

Ainsi, le chef du département souhaite que les éleveurs de cette zone primaire ne ne fassent pas de surenchère afin de rendre les animaux « inaccessibles » aux bourses moyennes des ménages. De ce fait, elle a appelé les éleveurs et marchands de bétail à ne pas augmenter les prix d’achat des animaux qui auront des effets spéculatifs sur le consommateur final, donc, le chef de famille qui est suffisamment éprouvé en cette période de dépenses. Mme Kané Rokia Maguiraga a souhaité que les premiers puissent contribuer à soulager le fardeau des chefs de famille en évitant la surchauffe des étiquettes.

Elle a, par ailleurs, tenu à rappeler que le département depuis quelques années organise à travers ses services techniques, des ventes promotionnelles d’animaux à la veille des fêtes religieuses (Ramadan et Tabaski) pour permettre à tous les chefs de famille de s’acquitter de leurs devoirs. Ainsi, le ministère encourage ces ventes à prix modérés en collaboration avec les organisations d’éleveurs et de marchands de bétail/viande pour offrir des animaux de qualité à des prix abordables pour les ménages modestes. C’est en vue de préparer en amont cette opération que la sensibilisation s’inscrit.

Mme Kané Rokia Maguiraga a largement véhiculé ce message auprès des acteurs qu’elle a rencontrés à Nioro du Sahel. Ces derniers aussi n’ont pas manqué d’évoquer certaines préoccupations qu’ils vivent au quotidien. Au nombre desquelles le manque d’eau pour l’abreuvement des animaux sur le site du marché à bétail, le manque et la cherté de l’aliment bétail, l’absence de piste d’accès au parc d’embarquement des animaux et pire les cas de mortalité des animaux dus à l’absence de pâturages. Les mauvaises conditions climatiques enregistrées au cours de la campagne agricole 2017-2018 ont considérablement affecté le cheptel de la Région en général et celui du cercle en particulier. Les éleveurs ont expliqué que face à l’insuffisance de pâturages et à l’absence de source d’eau, leurs animaux ont commencé à mourir de faim et de soif. Des images de cadavres d’animaux sont actuellement visibles un peu partout sur le parcours, a alerté le président de l’Union des éleveurs de Nioro du Sahel, Tambo Badiaga. Ces propos ont été corroborés par ses collègues. Mme Diadji Sylla a, elle aussi, tiré la sonnette d’alarme, en soulignant le manque d’eau pour les animaux et les ménages en particulier. «À cause de cette pénurie d’eau qui est très prononcée cette année dans le cercle, les populations et les animaux traversent des périodes difficiles et particulièrement éprouvantes», a soutenu la dame. Le ministre a dit avoir pris bonne note des préoccupations évoquées. Mme Kané Rokia Maguiraga n’a pas non plus manqué de rappeler certains efforts du département. A ce propos, elle dira que son département a été créé pour une meilleure promotion des sous-secteurs élevage et pêche. A cet effet, le président Ibrahim Boubacar Keïta qu’elle a remercié au passage, accorde beaucoup d’attention à son département à travers de multiples actions comme la subvention des intrants animaux. Les semences animales (135.000 doses offertes gracieusement par Sa Majesté le roi du Maroc Mohammed VI) pour l’insémination artificielle ont été destinées à l’amélioration de la production de lait et de viande et dont les effets ont été visibles en une seule campagne. La création de centres de collecte et de vente de lait cru local, la réalisation très prochaine d’une unité de transformation de lait à Bamako, la mise à disposition de 15.000 tonnes d’aliment bétail subventionné pour l’embouche et la production laitière et la subvention de la vaccination de masse des animaux pour lutter contre les pathologies majeures. Mme Kané Rokia Maguiraga a exhorté tous les agents d’encadrement de ses services rattachés à être au service exclusif des acteurs du sous-secteur élevage au plus profond des villages du cercle et de la Région. Mme le ministre était hier à Diéma. Elle sera aujourd’hui lundi à Kayes où, elle achèvera sa visite dans la Région.

Moriba COULIBALY