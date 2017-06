Niono : 30 MOTOCULTEURS AU BORD DES CHAMPS

Le village de N’Débougou est le chef-lieu de la commune rurale de Sirifila Boundi. Situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Niono, la localité a servi de cadre, la semaine dernière à la cérémonie de remise de 30 motoculteurs sur 44 attendus pour les organisations communautaires de base et socioprofessionnelles du Cercle de Niono. La valeur des équipements est estimée à un peu plus de 134 millions Fcfa.

Cette première tranche d’équipements a été remise aux organisations communautaires de base de la commune rurale de Sirifila Boundi (24 motoculteurs), aux organisations socioprofessionnelles de Toridagako (5 motoculteurs) et à celles de la commune urbaine de Niono (1 motoculteur). L’octroi de ces matériels agricoles s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de reconstruction de la relance économique (PRRE) dans le Cercle de Niono. Un projet qui a été initié par le gouvernement à travers le ministère de l’Economie et des Finances en collaboration avec la Banque mondiale, suite à la crise politico-sécuritaire qu’a connue le pays en 2012.

Cette crise a été accentuée par une succession de mauvaises pluviométries qui a naturellement occasionné une crise alimentaire. Le PRRE, dont l’objectif principal est de réhabiliter les infrastructures de base et de rétablir les activités productives des communautés touchées par la crise de 2012, s’articule autour de 5 composantes basée sur la réhabilitation des infrastructures publiques locales et l’appui aux investissements productifs. Il a démarré ses activités dans les 12 communes de Niono en novembre 2015. De cette date à nos jours, le projet a mené de façon satisfaisante, des actions dans plusieurs secteurs de développement qui ont permis d’améliorer les conditions de vie des populations du Cercle de Niono dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture. Le sous-préfet central de Niono, Daouda Diarra qui présidait la cérémonie de remise des 30 motoculteurs, a estimé que le PRRE a été d’un apport inestimable dans la relance des activités économiques à Niono après la crise. Il a cependant évoqué l’insuffisance de matériels agricoles, qui handicape les exploitants agricoles de la zone Office du Niger. Ces motoculteurs viennent pallier de façon remarquable cette insuffisance et permettront aux bénéficiaires de produire beaucoup plus. Le représentant de l’Etat a rassuré les donateurs du projet que ces matériels seront bien entretenus et utilisés à bon escient. Il a, par ailleurs, remercié le gouvernement pour son souci constant d’améliorer l’accès aux services sociaux de base, de relancer l’économie dans les Régions affectées par la crise, à savoir celles de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.

Daouda Diarra n’a pas manqué de lancer un appel aux organisations bénéficiaires de cette première tranche de motoculteurs, afin qu’elles prennent bien soin de ces équipements qui ont coûté cher à l’Etat.

Les représentants de Care Mali, l’ONG chargée de la mise en œuvre du PRRE au Mali et de l’ONG AMAPROS qui a la charge de la mise en œuvre du projet dans le Cercle de Niono, se sont réjouis des résultats auxquels est parvenu le PRRE à Niono, malgré les conditions difficiles liées à l’insécurité qui prévaut dans le Cercle. Maman Sankaré et Salikou Ouattara ont salué le courage et l’engagement du collectif des jeunes chargés de suivre les activités sur le terrain. Ils ont également associé à ces mots de remerciement et d’encouragement l’administration publique, les autorités communales, les services techniques, et les populations.

Mahamadou SAMAKÉ

AMAP-Niono