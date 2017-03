NFSS : BESOIN DE RESSOURCES

L’Institut national de formation en sciences de la santé (INFSS) a tenu, vendredi dans ses locaux, la 19è session de son assemblée générale qui fait officie de conseil d’administration.

Les travaux étaient présidés par le conseiller au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Traoré Fatoumata Dicko, en présence du directeur général par intérim, Dr Ousmane Touré.

Les administrateurs ont fait le point de la mise en œuvre des recommandations de la précédente session. Ils se sont également prononcés sur le plan opérationnel et le budget de l’exercice 2017. Ce budget qui a connu une légère diminution, est équilibré en recettes et en dépenses à un peu de 2,3 milliards de Fcfa contre un peu plus de 2,4 milliards en 2016.

Il est aussi ressorti des appréciations des administrateurs que le plan opérationnel de l’exercice en cours permettra à l’institut de poursuivre son développement mais aussi de respecter ses engagements.

Le directeur général par intérim place cette assemblée sous le signe de l’espoir car son établissement était dans une situation difficile.

L’INFSS vient de traverser une crise liée au départ de toute l’équipe ou presque de l’administration (directeur général et le secrétaire permanent ont fait valoir leur droit à la retraité). En outre, les difficultés de proclamation de résultats de fin de cycle et la suspension des cours par les enseignants vacataires soutenus par leurs collègues permanents ont aussi pesé sur l’institut.

« Pour consolider cet acquis fragile, nous avons besoin de votre accompagnement en adoptant les documents soumis à votre approbation », a plaidé le responsable intérimaire.

Il est convaincu que cette assemblée va permettre d’assurer de bonnes conditions pour son institut et de respecter les engagements. Pour lui, rien ne peut être soutenu ou consolidé si l’INFSS ne dispose pas de ressources pour faire face à ses engagements.

Le Pr Traoré Fatoumata Dicko a précisé que l’arrêt prolongé des cours, même s’il y a la reprise, aura des répercussions sur le déroulement normal de l’année universitaire en cours.

Cependant, le conseiller technique estime qu’il faut prendre des dispositions pour prévenir d’autres perturbations afin de respecter les engagements vis-à-vis des partenaires.

Malgré les difficultés, la présidente de l’assemblée générale a estimé que l’institut dispose d’atouts certains qui permettent d’entrevoir un avenir meilleur. Il s’agit, entre autres, de sa réputation dans la sous-région grâce à l’accompagnement de partenaires techniques et financiers, notamment le Canada, les Pays-Bas, l’Espagne, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle soutient également qu’avec cet accompagnement, le plan opérationnel a connaitra une mise en œuvre satisfaisante.

Le conseiller technique au ministère compte sur l’accompagnement des administrateurs pour, non seulement, mobiliser les fonds mais en disposer plus pour éponger les dettes antérieures. Le Pr Traoré Fatoumata Dicko a rassuré sur l’accompagnement de son département en vue de garantir un bon déroulement de l’année scolaire.

F.NAPHO